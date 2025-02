Aplicar la subida de la Policía al resto de funcionarios supone ocho millones para Badajoz

Extender la equiparación salarial de los agentes de la Policía Local al resto de empleados municipales supondría ocho millones de euros anuales.

Ese es ... el cálculo que han realizado los funcionarios que están liderando la reclamación para que el gobierno local trate al resto de los trabajadores como a los agentes. Esta cifra se obtuvo de una serie de cálculos, que incluyen las aportaciones a la Seguridad Social, en una reunión celebrada el martes.

A estos ocho millones se deberían sumar los dos millones de euros que supondrá el acuerdo pactado con el sindicato de la Policía Local, Aspolobba. Cada uno de los 225 agentes del cuerpo municipal recibirá 6.314 euros en 2024 de manera progresiva a partir de este 2022, una cifra a la que los mandos sumarán un aumento del plus de peligrosidad.

Extender ese incremento de manera proporcional a los otros 1.100 trabajadores municipales supondría otros ocho millones de euros. De manera que el Ayuntamiento tendría que aumentar en diez millones de euros el gasto de personal. El presupuesto de 2022 destina 42,2 millones de euros a ello, por lo que todos los incrementos supondrían un 25% más.

Muchos de los trabajadores saben que es inviable un aumento de estas características, pero estiman que si el alcalde pacta una subida con los agentes puede llegar a un acuerdo con los demás siguiendo los mismos parámetros. Cuando comenzaron las concentraciones insistieron en que no solo pedían dinero, sino un trato igualitario y un gesto de reconocimiento. En los últimos años, distintos servicios han pedido más personal y medios técnicos para sacar adelante el trabajo que tienen sobre la mesa, pero no lo han logrado por falta de fondos. Ahora no entienden que se aplique una subida considerable solo a un grupo del Ayuntamiento sin tener en cuenta el resto de necesidades ni de empleados. De ahí que denuncien el agravio.

Los trabajadores que se manifiestan han pedido que los dos millones destinados inicialmente a la Policía pasen a un fondo común del que abonar una subida a todos los empleados municipales.

¿De dónde saldría el dinero?

Una parte del dinero saldría de eliminar plazas que están dotadas económicamente en los presupuestos, pero que no están cubiertas. Sin embargo, es necesario que figuren en las cuentas municipales para que puedan salir a concurso. Borrar esos puestos vacantes, según alertan los propios trabajadores, perjudicará los servicios que ofrece el Ayuntamiento. De todas formas, distintas fuentes municipales indican que las cuentas no tienen puestos de trabajo vacantes por diez millones de euros. Por lo que el Ayuntamiento tendría que buscar otras fuentes de financiación.

Los portavoces de los trabajadores municipales son el coordinador de los jefes de servicio, César Rodríguez-Arbaizagoitia, y la jefa de Emprendimiento, Empleo y Formación, Sonia Correa. Ambos se reunieron ayer con el alcalde, Ignacio Gragera, para presentarle sus números y tratar sus reivindicaciones. Gragera les emplazó al próximo miércoles para presentarles una propuesta.

Sin embargo, los trabajadores estiman que el miércoles puede ser demasiado tarde porque hoy, viernes, está convocada una reunión de la mesa de negociación con los sindicatos para eliminar las primeras 20 plazas de trabajo sin ocupar con las que piensan compensar el aumento de la Policía Local para este 2022. Como la subida salarial de los agentes es progresiva, en 2023 y 2024 tendrán que buscar otras fuentes de financiación para abordar lo comprometido.

El orden del día de la reunión de hoy se distribuyó ayer por whatsapp, de manera que el resto de empleados municipales vieron cómo quedará el complemento específico de cada categoría laboral de policía con la subida y pudieron comprobar con el complemento específico que cobran ellos.

«Mi compañera es grupo C1 y cobra un complemento específico que sube algo de los 300 euros al mes, sin embargo un agente que es del grupo C1 va a cobrar más de 1.000 euros por ese mismo complemento», decían en un despacho.

El malestar se corrió en el palacio municipal e hizo que se extendiera la idea de «parar» la reunión que se celebrará hoy a primera hora con los sindicatos para avanzar en la tramitación de la subida salarial para los agentes.

«Hemos visto que las diferencias son sangrantes», dicen. Como se ha indicado antes, cada agente cobrará 6.314 euros más, a lo que los mandos sumarán otro aumento por el concepto de peligrosidad. Hasta ahora, este plus se reducía conforme el agente ascendía al entender que patrulla menos, pero ahora se cambia de criterio y comprenden que corre el mismo riesgo porque está en la calle.

Así suben las retribuciones

Si el superintendente tiene ahora un complemento específico de 29.601 euros, en 2024 será de 38.975 euros. El intendente pasará de 21.033 en complemento específico a 30.407 euros. El inspector verá aumentado de 19.349 euros a 27.285 euros, el subinspector pasará de 14.694 euros a 21.192 euros. Hasta aquí se corresponden a los grupos A1 y A2, con grado universitario.

Los oficiales pasarán de 13.475 a 19.374 y los agentes verán incrementado de 12.103 euros a 17.515 euros. Estas dos categorías no requieren grado universitario y se corresponden con el nivel C1.

A estas cifras de complemento específico hay que sumar el salario base más la antigüedad, la carrera profesional y el complemento de destino.

La inquietud del resto de trabajadores se hizo ayer patente en la reunión semanal que los jefes de servicio tienen con los concejales. Cada jueves se encuentran para hablar de los planes que desarrollarán la semana siguiente y que pueden interferir en el trabajo del resto. Uno de esos jefes de servicio hizo patente su enfado con el gobierno municipal y, ante la falta de personal para cumplir con su trabajo, se marchó del encuentro en el que estaban el primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas, el concejal de Hacienda, Eladio Buzo, y el de Urbanismo, Carlos Urueña.

De momento, los trabajadores no plantean una huelga, aunque algunos empiezan a hablar de medidas de presión similares a las que los agentes desarrollaron los últimos meses para cobrar los atrasos de los refuerzos voluntarios y con las que, a la postre, han terminado logrando el aumento retributivo.