Los funcionarios denuncian que Gragera eliminará plazas vacantes para pagar a la Policía Local

«O te retractas, o te retratas». Es uno de los comentarios que se han oído esta mañana de miércoles en la segunda concentración de trabajadores municipales para exigir al Gobierno del Ayuntamiento de Badajoz un «trato como el que da a la Policía Local».

Los trabajadores han denunciado que el gobierno local está dando los primeros pasos para amortizar plazas vacantes recogidas en los presupuestos. De ahí pretenden obtener los dos millones de euros anuales que costará el aumento salarial pactado entre los concejales de Cs y PP han firmado con el sindicato policial, Aspolobba. Según fuentes de la oposición, las plazas a amortizar serán 20 solo este año.

César Rodríguez-Arbaizagoitia, jefe de los servicios de Alumbrado y de Parques y Jardines, ha explicado esta mañana que no están en contra del aumento salarial a los agentes, sino que reclaman una equiparación para todos los trabajadores municipales. Sí están en contra de amortizar plazas vacantes de los presupuestos porque esto supondrá que no se puedan sumar nuevos trabajadores en los próximos años y, a la postre, vendrá a deteriorar los servicios que el Ayuntamiento presta a los pacenses.

La concentración de este miércoles es la segunda que realizan los trabajadores, tras la que celebraron el miércoles pasado mientras el gobierno local presentaba al resto de sindicatos con representación en el Ayuntamiento el aumento salarial pactado solamente con Aspolobba. Como se ha venido informando, esta consiste en un aumento lineal de 6.314 euros para cada uno de los 225 integrantes de la Policía Local y un aumento porcentual para los mandos del concepto de peligrosidad.

Rodríguez-Arbaizagoitia ha confiado esta mañana en llegar a un acuerdo con el alcalde en las próximas semanas. Por ello esperan no tener que tomar otras medidas de presión, como una huelga. Pero, ha insistido, los trabajadores municipales no van a parar hasta conseguir un trato similar al de los agentes. El jefe de negociado de Presupuesto y Contabilidad, Juan José Jerez, ha dado como plazo el inicio del expediente administrativo para la subida de la Policía Local. Si el gobierno local da este paso, los trabajadores municipales pararán. Aunque este es un extremo que no tienen consensuado.

Los trabajadores han subrayado esta mañana que los concejales han creado un «agravio comparativo» al conceder un aumento solamente a los agentes y han lucido una chapa en la que puede leerse 'equiparación salarial para todo el Ayuntamiento'.

Tanto concejales de distintos partidos como el alcalde, Ignacio Gragera, han estado presentes en la concentración de trabajadores, aunque no han realizado declaraciones. Gragera ha dicho solamente que ha bajado del Ayuntamiento para «acompañar a los trabajadores». «Estamos en ello», ha dicho cuando se le ha preguntado por qué no les presenta una propuesta. En la concentración se han extendido las críticas porque entienden que es necesaria una disposición del alcalde y los concejales para alcanzar el alza salarial.

Los funcionarios tampoco se siente representados por los sindicatos. Su intención es negociar los aumentos directamente con el equipo de gobierno.

UGT envió un comunicado mostrando su apoyo a los trabajadores y reclamando que los acuerdos salariales se desarrollen en los cauces establecidos legalmente para ello.

De momento, según han dicho este miércoles los portavoces de los trabajadores, no tienen calculado qué subida piden ni cuánto supondrá al Ayuntamiento. Pero sí quieren que la partida de dos millones de euros anuales que quieren destinar a la Policía Local para compensar el acuerdo se destine a una partida conjunta para todos los empleados municipales.