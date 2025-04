«He sido testigo de momentos que debo compartir»

J. López-Lago Lunes, 20 de febrero 2023, 07:36 Comenta Compartir

Dice que se metió en el mundo de la fotografía cuando vio por primera vez el proceso de revelado. «Yo tenía 19 o 20 años. ... Fui a casa de un amigo que tenía una ampliadora, me enseñó a revelar en un tanque y me llamó mucho la atención que metieras un papel en blanco en una cubeta y de ahí saliera una imagen, aquello me pareció mágico».

De la obra de Casimiro Moreno Martínez (Badajoz, 1965) es testigo cualquier lector de HOY. En este medio se publican casi a diario las fotografías que hace, la mayoría en Badajoz, ciudad donde hace treinta años tomó a pie de cancha sus primeras fotos profesionales. Fue para la revista de baloncesto Rebotex antes de ofrecerse a Marca cuando Extremadura tuvo dos equipos en Primera División, por lo que publicaban una página al día que necesitaba ser completada con imágenes, de ahí que Casimiro pasara gran parte de la semana disparando en los estadios del U. D. Mérida y el Extremadura C. P. «Ahí ya por fin mis ingresos empezaron a ser estables, lo que me permitió dejar el negocio de los bares. Yo encontré una profesión y tanto mi madre como la que hoy es mi mujer descansaron». Ahora su carrera está en un punto de madurez que ha coincidido con que su ordenador rebosa fotos memorables, por eso ha organizado una exposición titulada 'Capturados' en la calle Virgen de la Soledad 22 (VS22) en el marco del programa de actividades del Club Negativo, organizado por Fundación CB. Se presenta este miércoles a las siete de la tarde junto con su primer fotolibro. «Me apetecía hacer todo esto porque después de treinta años, por unas razones u otras, no había expuesto nunca y creo que ya era hora. No solo tenía mucho material para enseñar sino que deseo que mi hija tenga un libro en su estantería que le recuerde que su padre era fotógrafo». Ampliar Jóvenes saltando al Guadiana. Casimiro Moreno El criterio para seleccionar ha sido seguir su propio instinto. «No hay un hilo conductor. He preferido sacar gestos e imágenes muy variadas, desde accidentes a retratos o escenas de carnavales, pero siempre saliéndome de lo típico. También sale gente mundialmente famosa que ha estado en Extremadura, como Sergio Ramos cuando vino a la boda de su amigo Talavante. Siento que he sido testigo de momentos que debo compartir, esa es mi tarea». Lo bueno y lo malo de su profesión Para Casimiro ejercer de fotoperiodista tiene como principal atractivo que el trabajo se hace en la calle. «No soy de estar metido en una oficina ocho horas. A mí me gusta salir y hablar con unos y con otros. Conoces gente y sales a pueblos a hacer reportajes donde descubres cosas nuevas. Otra faceta nuestra también es muy social porque pasas por sitios de tu ciudad a ver si ya han arreglado algún desperfecto y me consta que gracias a fotografías publicadas como denuncia mejoran algunas cosas». Estar en primera fila en los principales eventos es un privilegio para un profesional de la fotografía como él, pero reconoce que no está toda la semana entre gente interesante o focos deslumbrantes, también tiene sinsabores. «A nadie le apetece ir a un entierro a por la foto del ataúd saliendo del coche fúnebre con una madre dando gritos de dolor, o a un accidente donde se me ha puesto la piel de gallina al ver a la víctima atrapada. También me han llegado a agredir un familiar de un procesado a salida de un juicio, por no hablar de eventos que son bonitos, pero larguísimos, por ejemplo el desfile de comparsas, que dura once horas. No creo que un desfile militar en Corea del Norte dure tanto, pero bueno, hay que estar ahí, ese es mi trabajo». Ampliar José Tomas durante una faena. Casimiro Moreno En su opinión, el fotoperiodismo ha evolucionado en los últimos años hacia la inmediatez. «A veces hay demasiada urgencia por publicar una foto, lo que en ocasiones merma la calidad», dice. Con todo, entre lo mejor de su profesión cita momentos sublimes cuando de repente descubre una gran imagen de cuya calidad no se había percatado cuando la hizo. «Hay fotos que la haces y la ves muy pequeñita por el visor de la cámara, pero cuando se ven a tamaño grande te das cuenta de que ese gesto o encuadre es único. En la exposición hay muchas fotos de estas que me sorprendieron y que quiero que la gente vea». Ampliar Fiesta de las Flores en Campomayor. Casimiro Moreno

