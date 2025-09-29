HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los temas más icónicos de Simon & Garfunkel suenan este viernes en el López de Ayala

El concierto 'Sound of Silence' en Badajoz será ofrecido por la banda Blackbirds

R. H.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:18

Este viernes 3 de octubre el Teatro López de Ayala de Badajoz acoge el concierto 'Sound of Silence', una antología Simon & Garfunkel de la mano de Blackbirds. El evento musical comenzará a las nueve de la noche. Las entradas tienen un precio de 30 y 25 euros.

El López de Ayala de Badajoz se llenará de música y emociones con un espectáculo que rinde homenaje al legendario dúo estadounidense que marcó la historia de la música folk.

Un reencuentro que estrecha lazos de amistad y derrocha buena música con el telón de fondo del icónico dúo de Nueva York. El proyecto está firmado por Blackbirds, formación creada a principios de los 2000 por José Luis Arroyo y José Luis Tristancho, que ya conquistaron al público con A Day in the Life, una exitosa antología de The Beatles presentada en escenarios como el propio López de Ayala y el Teatro Romano de Mérida. En esta nueva propuesta, Arroyo y Tristancho regresan con un concierto de gran calidad artística y sensibilidad, en el que guitarras acústicas y eléctricas, piano, batería, violines, trompas, saxofones y un cuidado trabajo coral dan forma a una rica y envolvente instrumentación.

Temas más icónicos

El repertorio recorrerá algunos de los temas más icónicos de Simon & Garfunkel, entre ellos The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, Scarborough Fair o Mrs. Robinson. Un viaje musical único, cargado de nostalgia, belleza y emoción, que hará vibrar al público con canciones que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas.

Entradas

Las entradas tienen un precio de 30 euros en patio de butacas y 25 en los asientos del anfiteatro.

Los menores de 3 años no pagarán entrada y podrán acceder a la sala sin coste alguno siempre y cuando no ocupen una butaca y compartan asiento con un adulto a cargo. A partir de esa edad será obligatorio que los niños y niñas compren su entrada

