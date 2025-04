Los taxis reforzarán el servicio al aeropuerto de Badajoz en los vuelos de Canarias

Más de una veintena de servicios realizaron los taxistas desde el aeropuerto de Badajoz el pasado martes con motivo de la llegada del primer vuelo ... desde Gran Canaria.

Una cifra excepcional para ellos, pues no es habitual que desde este punto se de una demanda tan elevada. Por eso, a sus puertas tan solo suele haber entre cinco y diez taxis disponibles, que no fueron suficiente para los 95 viajeros que llegaron el martes.

«Seguramente vamos a reforzar el servicio este sábado, que es cuando llega otro vuelo desde Gran Canaria y habrá más afluencia de taxis en la puerta del aeropuerto», afirmaba el presidente de Radio Taxi, Alberto Ferrer.

Un refuerzo que comenzará el sábado, y que si el nuevo vuelo que llega de Gran Canaria lo demanda se mantendrá en el tiempo. «No esperábamos tal reclamo porque no teníamos conocimiento de que esta nueva conexión tenía carácter turístico», explica Ferrer, que asegura que los vuelos de Madrid o Barcelona suelen ser de trabajadores que dejan sus coches aparcados en el aeropuerto y no necesitan de sus servicios.

Según él nadie les avisó del nuevo servicio que ofrece el aeropuerto, que ocasionó grandes colas para poder subir a un taxi, y que provocó la queja de algunos viajeros. «Eso no fue nada grave. Tan solo supuso una incidencia de 10 minutos, que es el tiempo que tarda el taxi en llegar de Badajoz al aeropuerto, porque no había coches suficientes allí para todos», zanjó satisfecho porque considera positivos este tipo de vuelos para el crecimiento de la ciudad.

Este taxista asegura que la afluencia de viajeros el martes fue una sorpresa para ellos porque lo normal en el aeropuerto de Badajoz es el éxodo de viajeros, no la llegada. «Como ciudad nos beneficia muchísimo este vuelo porque son gente que viene a conocernos y todo lo que sea traer turismo es buenísimo para nuestro sector», apunta.

En todo caso, recuerda que funcionan a través de radio taxi en el teléfono 924 24 31 01 donde los viajeros pueden pedir un taxi que les recoja en el aeropuerto. Además, el precio es prácticamente el mismo que cogerlo nada más bajar del avión, ya que el coste hasta Badajoz ronda los de 25 euros.

En cuanto a la línea 12 de autobús urbano que va hasta el aeropuerto su frecuencia es de 60 minutos, se desconoce por el momento si el Ayuntamiento hará alguna modificación.

Protesta

Casi una hora esperaron a las puertas del aeropuerto casi el centenar de canarios que llegaron el pasado martes en el primer vuelo organizado por la compañía aérea Binter entre Gran Canarias y Badajoz. La falta de taxis en la terminal de llegadas y la poca frecuencia de los autobuses urbanos hizo que muchos protestaran por no tener cómo llegar hasta la ciudad, donde muchos de ellos tenían su destino, y que servía de enlace para otros.

«Sabía que esto iba a pasar, por eso llamé con antelación a Binter, la compañía aerea, y me dijeron que esto ya no dependía de ellos. Llamé a los taxis antes de venir y me dijeron que no habría problema», contaba una pasajera que intentó contratar un taxi antes de tomar el vuelo para que la recogiera en el aeropuerto y la llevara el día que tiene el vuelo de regreso. «El precio era desorbitado, me pedían 104 euros. Entonces decidí coger el taxi al llegar, pero somos muchas personas y no hay taxis para todos», relató.