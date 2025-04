Los pasajeros procedentes de Canarias esperaron casi una hora un transporte con el que llegar a Badajoz

Casi una hora esperaron a las puertas del aeropuerto casi el centenar de canarios que llegaron este martes en el primer vuelo organizado por la compañía aérea Binter entre Gran Canarias y Badajoz ... . La falta de taxis en la terminal de llegadas y la poca frecuencia de los autobuses urbanos hizo que muchos protestaran por no tener cómo llegar hasta la ciudad, donde muchos de ellos tenían su destino, y que servía de enlace para otros.

«Sabía que esto iba a pasar, por eso llamé con antelación a Binter, la compañía aerea, y me dijeron que esto ya no dependía de ellos. Llamé a los taxis antes de venir y me dijeron que no habría problema», contaba una pasajera que intentó contratar un taxi antes de tomar el vuelo para que la recogiera en el aeropuerto y la llevara el día que tiene el vuelo de regreso. «El precio era desorbitado, me pedían 104 euros. Entonces decidí coger el taxi al llegar, pero somos muchas personas y no hay taxis para todos», relató.

Indignado, otro de los pasajeros, entró en el aeropuerto, donde las autoridades y los miembros de la compañía atendían a los medios para protestar por lo ocurrido. «El vuelo muy bien señores, pero salgan a la calle y vean la cola que tenemos para intentar coger un taxi para poder marcharnos del aeropuerto», les lanzó.

Desde la compañía argumentaron que eso ya no está en sus manos, y los pasajeros aseguran que son conscientes que Badajoz no es Madrid o Barcelona, por lo que la capacidad de respuesta es menor. «Alomejor ni siquiera los taxistas saben que se han empezado a hacer estos vuelos, sino estarían aquí. Supongo que esto es un fallo comprensible, lo importante es reaccionar y corregir este error para que los vuelos que lleguen aquí sean completamente cómodos y un éxito», zanjó al pasajera Noelia Domínguez, que seguía esperando un taxi a las dos menos cuarto porque la línea de autobús que llega hasta el aeropuerto no pasaba hasta las tres.

Primer vuelo

Hasta esta mañana los extremeños que querían viajar a las islas tenían que coger un avión en el aeropuerto de Sevilla o Madrid. «Era una odisea porque tienes que depender de una persona que te lleve hasta el aeropuerto o que vaya a por ti porque no tenemos tampoco buenas conexiones en tren o autobús para llegar», contaba contenta una pasajera porque el vuelo con Binter para ella fue una experiencia maravillosa.

El avión, que despegó a las 9.54, hora peninsular, tardó algo más dos horas y media en llegar a Badajoz, donde con la bandera extremeña y canaria a cada lado de la cabina tomó tierra en torno a las 13.00 horas. Allí esperaban casi otro centenar de pasajeros para hacer el vuelo de vuelta, el primero Badajoz- Gran Canaria.

«Estamos muy contentos con este primer vuelo. Ha sido una experiencia muy grata y para nosotros era muy importante comenzar con esta ruta porque nos hacía mucha ilusión conectar Canarias con Extremadura», explicaba el director comercial y de marketing de Binter, Miguel Ángel Suárez, al bajar del avión.