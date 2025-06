Tacones y mucha brillantina para empezar la fiesta de Los Palomos en Badajoz

Sobre unos tacones que medían más de siete centímetros ha corrido Enrique Hermosel por la calle Moreno Zancudo la carrera con tacones que organiza Julián ... Monje, el propietario del bar Silencio, ubicado junto a la plaza alta. Una cita que se ha convertido ya en tradición para dar comienzo a la fiesta de los Palomos que se celebra durante el fin de semana en Badajoz.

Hermosel, que ha venido desde Solana de los Barros, no tenía intención de participar, ya ha corrido en otras ediciones y este año fue en chanclas, pero sus amigos le animaron y finalmente terminó subiéndose a los tacones y ganando la carrera. «No quería participar porque soy muy competitivo, la vez anterior quedé segundo, pero me han insitido y me he lanzado». contaba este joven que asegura que tiene mucho manejo con estos zapatos porque jugaba siempre con los de sus hermanas cuando era pequeño.

Él ha sido uno de más de la decena de participantes que han corrido los veinte metros que hay desde la esquina de la calle Moreno Zancudo con la calle Encarnación hasta el Silencio. Una carrera en la que salió disparado y logró mantener el equilibio. «Estoy muy contento por haber ganado. Aún no sé cuál es el premio, me han dicho que un barril de cerveza, pero también he oído algo de un fin de semana en una casa rural. Aún así lo importante de esta carrera y de esta fiesta es el buen rollo que hay y la cantidad de gente que hay siempre», asegura Enrique, que después de la carrera se puso sus chanclas para poder disfrutar de la fiesta.

Más difícil lo tenía Juanma Griñón, que se atrvió a correr con unos tacones de aguja por el empedrado de la calle del Casco Antiguo. «Soy de aquí de Badajoz y es la primera vez que me animo a hacer esta carrera porque creo que en la vida hay que atreverse y proponerse las cosas. No me daba miedo venir con estos zapatos porque estoy muy acostumbrado a andar con ellos, ya que los utilizo a menudo», contaba este pacense que quedó tercero en la prueba.

Visibilidad y diversidad

Para él, lo importante no era el puesto de la carrera en la que lo importante no es llegar el primero a la meta, sino pasarlo bien. «Lo bonito de esto es la diversidad y la visibilidad que hay este fin de semana en Badajoz. Una ciudad que es mucho más cerrada que las grandes capitales, y que una vez al año se realicen este tipo de cosas es muy importante para las personas que vivimos aquí», contaba satisfecho por haber quedado tercero.

Esta prueba que es más simbólica que competitiva reúne cada vez a más personas como Marcos Peña y Marina Durán que vienieron desde Madrid y Llerena porque querían ver a unos amigos que tienen en la ciudad, y quisieron aprovechar este fin de semana. «Nos han hablado muy bien de esta fiesta, de momento esto me parece súper original y divertido y tiene pinta de que todo va a ir a mejor. Además hay un ambientazo», contaban.

Desde Madrid vinieron también Teresa Ledesma y Ainara Oleaga, dos amigas que van a pasar unos días a Portugal y que han decidido hacer parada este fin de semana en Badajoz para disfrutar del ambiente que ya se vivie en las calles, con la batucada 'De pata negra', que pusieron a bailar al público de la carrera, que ha servido no solo para dar visilibilidad al colectivo, sino para calentar el ambiente al fin de semana de fiesta.