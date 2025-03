«La suerte es que no nos tocó la Lotería»

Para ayudar a sus hijos, pagar las letras del coche y darse algún capricho quería un vecino de la barriada de María Auxiliadora tener a ... la suerte de su lado el pasado domingo. Para ello, jugaba varios décimos de la Lotería de Navidad, entre ellos un par de participaciones con el número 24495, que compró al presidente del Centro de Mayores de este barrio de Badajoz.

Unas participaciones que juegan estos vecinos desde hace algunos años con la esperanza de hacerse millonarios, o al menos engrosar sus carteras de cara a las navidades.

«Compré dos participaciones de cinco euros porque siempre juego el número que traen al bar de la asociación de mayores, y dos días antes del sorteo nos enteramos de que estas papeletas no eran válidas», cuenta a HOY este vecino, que prefiere no ser identificado.

Las participaciones con este número no tenían validez porque el presidente del Centro de Mayores nunca pagó a la administración de Loterías los 1.200 euros que correspondían a los 60 décimos que tenía reservados y que debían dar soporte a las 240 participaciones que sacó en el mes de agosto.

«Hay un contrato firmado, donde establecemos una fecha límite para liquidar la venta. Él se llevó las participaciones, y las ha vendido, pero no las ha liquidado», contaba ayer Joaquín García desde la administración de Loterías Nº4, en la calle Francisco Pizarro.

Este impago obligó a García a anular las participaciones unos días antes del sorteo. Lo hizo después de intentar contactar con su comprador sin obtener respuesta. «Aquí vino el viernes por la mañana, y nos dijo que las papeletas estaban anuladas por impago», cuentan en el bar del centro de Mayores, donde también vendieron papeletas sin saber que el dinero que obtuvieron por ellas nunca llegó a la administración.

Este bar, que precisamente cerró ayer porque no les han renovado el contrato que cumple el día 31, es uno de los lugares donde se han vendido 50 participaciones y algunos décimos. «Yo le puedo exigir que me devuelva mi dinero porque se lo ha gastado, no lo ha liquidado con la administración», subraya uno de los afectados en el bar del Centro de Mayores.

«Ha sido una suerte que ese número no saliera del bombo. No se trata de que haya perdido mis diez euros, sino que no hubiese podido cobrar el premio», cuenta otro de los afectados que tampoco quiere ser identificado. Lo único que pide es que el responsable le devuelva el dinero que ha pagado por sus dos papeletas.

Por el momento se desconoce el número de personas que han adquirido estas participaciones, pero estos no han sido los únicos. Otro vecino de la calle Alcántara también reclama los 20 euros que pagó por sus cuatro participaciones. «Las iba vendiendo por el barrio a los vecinos que conoce. Pero también dejó algunos tacos en los establecimientos comerciales para que le ayudaran a venderlas. Por supuesto todos confiamos en él, que era quien tenía contacto con la administración», señala indignado este afectado, que explica la gravedad de esta estafa que podría incluso implicar al Ayuntamiento, puesto que es de quien dependen los centros de mayores de la ciudad.

Décimo

«Lo mejor que le ha pasado al barrio ha sido que no haya tocado, porque entonces a ver quién se hace responsable de las participaciones», cuenta Florencio Borrachero, que a sus más de 80 años mantiene aún intacta la ilusión de hacerse millonario.

Él, a diferencia de los vecinos que han comprado las participaciones, le compró al presidente un décimo, ya que prefiere jugar el número completo. Estos sí son válidos porque se los había liquidados a la administración.

«Estaba el viernes en el bar de Mayores y llegó el lotero buscando al presidente. Llevaba varios días detrás de él porque venció el plazo para pagar las participaciones», cuenta Borrachero, que explica que aquel está hospitalizado. Por eso HOY no ha podido localizarle.

Cuando los vecinos se enteraron de lo sucedido se asustaron, aunque a Florencio le tranquilizó que su décimo sí tuviese validez. «Pero a pesar de todo me parece denunciable lo que ha hecho, porque ha jugado con la ilusión y el dinero de las personas», decía.

Como él, Manuel Suárez también compró un décimo con el número 24495. Por eso pudo respirar aliviado al conocer que al menos no había perdido antes del sorteo los 20 euros que jugó. «No quiero imaginar qué habría pasado si llega a llevarse el Gordo o cualquier otro premio. Yo al menos tenía opción de cobrar porque el engaño solo ha sido con las participaciones. Y me parece indigno, lo mínimo que se debería hacer en estos casos es devolver el dinero a las personas que las han comprado», decía enfadado.

Quien también está muy apenado por lo sucedido es el lotero Joaquín García, que tuvo que darles a los vecinos la noticia de que sus participaciones no servían. «Nunca me había pasado algo así, pero ha sido una suerte que no haya tocado, sobre todo por las personas que tienen participaciones. Los que tenían el décimo no tienen problema porque eso sí me lo ha pagado y lo pueden cobrar», cuenta.

El dueño de esta administración se siente muy apenado con los vecinos. Él se encarga desde hace tres años de las participaciones para el centro de Mayores de María Auxiliadora. Dice que nunca ha tenido problemas, aunque sí le ha liquidado los décimos en el último momento. «Yo no sé lo que ha pasado. A día de hoy no tengo noticias de él, pero lo que ha hecho es una estafa, ha estafado a la gente porque les ha vendido papeletas reservadas».