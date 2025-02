Solo residentes y los coches que menos contaminen podrán circular por el Casco Antiguo de Badajoz

Conducir por el Casco Antiguo de Badajoz estará restringido. Solo los residentes de la zona, los coches no contaminantes y otras pocas excepciones, como vehículos de reparto o de emergencias, podrán circular libremente por la zona histórica. El mes pasado entró en vigor la normativa ... que regula la zona de bajas emisiones en la ciudad y el Ayuntamiento está elaborando un proyecto para cerrar las calles de este barrio.

Contar con una zona restringida al tráfico es obligatorio desde 2021, cuando se aprobó la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética. Establece que las ciudades de más de 50.000 habitantes deben contar con una zona de bajas emisiones. Debían estar en funcionamiento el 1 de enero de 2023, pero solo unas pocas ciudades se acogieron a tiempo. Ahora el Ministerio de Transición Ecológica está enviando requerimientos a las localidades que no han cumplido. El Gobierno ha amenazado con exigir la devolución de las subvenciones europeas a los ayuntamiento que no cumplan.

Badajoz ya ha salido de la lista de la ciudades que no cumplen, al menos en parte. En el mes de junio entró en vigor la normativa local que regula la zona de bajas emisiones. También funciona ya la primera fase de las restricciones, pero esta solo afecta a once calles. La segunda fase, que será la que más cambie la forma de conducir en el centro, aún no tiene fecha para ponerse en marcha.

Zona de bajas emisiones en Badajoz



▇ Zona exclusiva para residentes

Muévete libremente por el mapa

El concejal delegado de Urbanismo y Protección Ambiental, Carlos Urueña, detalla que están redactando un proyecto de implantación. La aprobación del mismo será el primer paso, pero además el Consistorio tendrá que comprar una serie de equipos. Habrá una veintena de puntos con cámaras de seguridad y lectores de matrículas. Estos registrarán a los coches y comprobarán qué pegatina contaminante tienen. Podrán pasar los ECO y Cero y serán multados los de A, B y C. También tendrán que comprar radares para el barrio, ya que en las zonas de bajas emisiones la velocidad está restringida a 20 kilómetros por hora. Lo más complicado, según reconoce Urueña, será ampliar la sala de vigilancia de la Policía Local. «Es necesario porque se duplicarán el número de cámaras que deben controlar». Por tanto, el edil no puede dar una fecha de la entrada en vigor.

Donde no conducir ya

Lo que sí está confirmado es qué calles estarán afectadas por estas restricciones. Serán las del Casco Antiguo desde el eje de Juan Carlos I, San Atón y Martín Cansado hacia arriba. Se quedan fuera Ronda del Pilar y San Sisenando.

Esas restricciones llegarán en un futuro no muy lejano, pero la primera fase de la zona de bajas emisiones ya está en vigor. Por ahora las limitaciones solo afectan a once calles del Casco Antiguo y algunas ya estaban restringidas. En concreto, desde 2011 está prohibido circular por la calle Menacho, Francisco Pizarro, plaza López de Ayala (Capitanía) y plaza de la Soledad. Hay nueve cámaras de que vigilan este área y lectores de matrícula para sancionar a los infractores.

Cámaras y lectores de matrículas para controlar la zona de bajas emisiones





En estas vías la restricción es aún mayor que en la zona de bajas emisiones normal, ya que los coches poco contaminantes tampoco pueden entrar, solo están autorizados los residentes que han pedido permiso. A este lista se suman, con la nueva ordenanza, algunas vías que son peatones, por lo que no tiene tráfico (Muñoz Torrero, Meléndez Valdés, Luis Braile, Felipe Checa y alle Virgen de la Soledad).

La mayor novedad es que entran en las restricciones Vicente Barrantes y Arias Montano, donde actualmente se circula con libertad. Según la ordenanza recién instaurada, están restringidas a los residentes. De hecho, el Consistorio va a instalar señalización en todas estas vías como zona de bajas emisiones, tal y como señala la ley. Sin embargo en Arias Montano y Vicente Barrantes no hay cámaras de control, al menos por el momento.

Cuando se cumplan estas restricciones, en el eje entre plaza de España y la Soledad solo se podrá circular con libertad por Hernán Cortés, la vía que va por el lateral de la Diputación Provincial hacia Capitanía.

El gran cambio, sin embargo, llegará con la segunda fase de la zona de bajas emisiones. El concejal responsable explica que «cumplirán con la ley», pero que tratarán de que el sistema sea «lo menos invasivo e incómodo posible».

¿Quién podrá circular por el Casco Antiguo?

De hecho las calles afectadas por la segunda fase son vías en las que no hay mucho tráfico. Se queda fuera Juan Carlos I, Ronda del Pilar y Martín Cansado que funcionarán en la práctica como una circunvalación de la zona histórica. Eso sí, la plaza de España sí está incluida, por lo que los pacenses tendrán que acostumbrarse a subir andando cuando tengan que acceder a este espacio.

La ordenanza también establece qué coches podrán entrar en la zona de bajas emisiones. Tendrán acceso libre las bicicletas y patinetes eléctricos, los residentes con autorización (tienen que solicitarlo), los coches menos contaminantes (etiquetas cero y eco) y los vehículos con cualquier tipo de distintivo ambiental (las otras etiquetas), pero solo para entrar o salir de un parking.

Además hay una serie de exenciones a esta prohibición. También se permitirá el acceso a los vehículos cuyo titular tenga tarjeta de movilidad reducida (discapacidad), los titulares de garajes en el barrio, los taxis o VTC, los servicios de emergencias, los coches de los servicios municipales, los clientes de establecimientos hoteleros, los proveedores y empresas de reparto, las empresas de construcción siempre que justifiquen la necesidad de acceder y demuestren que no hay otra vía, y los vehículos declarados históricos según la normativa de la DGT.

Así mismo entran en las excepciones las empresas de mudanzas que realicen su labor, las grúas cuando realicen sus tareas, los vehículos de transporte de dinero y los de las autoescuelas si tienen su sede en la zona restringida. Además de las cámaras y los lectores de matrículas, el sistema será capaz de leer las etiquetas que lleven los coches. Por tanto los pacenses tendrán que colocar los distintivos ambientales. Estas pegatinas se adquieren en las oficinas de Correos aportando la matrícula del coche y ya son obligatorias para circular por otras ciudades como Madrid o Barcelona.

Hay coches considerados más contaminantes (etiquetas A, B o C) que no podrán entrar al Casco Antiguo. Sí se permitirá a los coches ECO (algunos híbridos o de gas natural) y Cero (eléctricos y algunos híbridos con autonomía extendida, llamados enchufables).

Los residentes del Casco Antiguo y los propietarios de garajes podrán circular, pero antes deberán remitir una solicitud al Ayuntamiento, que les dará un permiso para circular, estacionar y acceder a la zona histórica. Habrá un registro municipal de vehículos autorizados. La base de datos lo consultará para no sancionar a estos coches.

También tendrán que inscribirse en el registro otros vehículos que estén en las exenciones como los taxis, los de reparto, etc.