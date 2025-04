Cómo debe ser la zona dónde se restringirá el tráfico en Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 22 de septiembre 2023, 07:32 Comenta Compartir

Hay distintos modelos de zonas saturadas de ruidos. Cada ayuntamiento tiene la posibilidad de regular esta iniciativa, aunque debe cumplir una serie de directrices que marcó el Ministerio de Transición Ecológica.

La norma fundamental es restringir el tráfico en una zona de la ciudad. «Se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero».

En el caso de Badajoz el Ayuntamiento no ha decidido dónde estará la ZBE que debe crear por ley, pero los responsables municipales siempre han indicado que estaría en el centro, probablemente en el Casco Antiguo. Cuando se celebraba el día sin coches en la capital pacense, iniciativa que dejó de hacerse, el tráfico se restringía desde la plaza Dragones de Hernán Cortés hacia la Alcazaba.

¿Eso significa que dentro de ese área no entrará ningún coche? No. Lo que se instalará en las calles que elija el Ayuntamiento son unas señales de prohibido con un coche emitiendo humo. Debajo habrá unas pegatinas que marcarán qué coches pueden pasar. Lo habitual es que en la ZBE esté reservada a los 'cero', 'eco' y 'c', es decir, a los coches menos contaminantes (eléctricos, híbridos y los más nuevos de gasolina y diésel). Los antiguos no podrán acceder a la zona cerrada, salvo los residentes. El Consistorio también podría permitir que pasasen los contaminantes, pero solo para ir a un aparcamiento.