Solo los pacenses que pidieron su tasa de basura antes del 15 de abril deben pagar mañana

Solo los pacenses que se dirigieron al Ayuntamiento de Badajoz para pedir la carta de pago de la nueva tasa de basuras tendrán ... que abonar el impuesto mañana, 20 de mayo, como último día.

El tributo es de nueva creación y entró en vigor el 1 de abril, pero el Ayuntamiento aún no ha enviado las notificaciones a los domicilios y no dan una fecha para ello.

Ante las dudas de cuánto dinero iba a suponer el nuevo canon, muchos pacenses se dirigieron a iniciativa propia a los servicios municipales de Recaudación. Se puede acudir presencialmente a las oficinas de la calle San Juan o solicitar la notificación por correo electrónico, un mensaje que responden en solo unos minutos.

Aquellos que se pusieron en contacto con este área entre el 1 de abril (día en que entró en vigor el gravamen) y el 15 de ese mes deben pagar el impuesto hasta mañana martes. Quienes solicitaron el documento a partir del 16 de abril pueden pagarlo hasta el 5 junio. El plazo queda marcado en la propia carta de pago, en la esquina superior izquierda.

Los pacenses que solicitaron la carta de pago después del 16 de abril disponen hasta el 5 de junio para liquidarla

Pero aquellos que no han solicitado el recibo no tienen fecha para pagar porque el Ayuntamiento no ha remitido ninguna carta de pago y, por tanto, no se ha generado ningún plazo para esas propiedades.

Desde el Ayuntamiento indican que los servicios municipales están creando los recibos y, al ser un nuevo impuesto, revisando cada uno de ellos para evitar errores. El objetivo es enviar las notificaciones en cuanto tengan terminada esta tarea de supervisión. Desde primer momento, el Ayuntamiento dijo que enviaría las notificaciones de forma escalonada por la cantidad de cartas que deben enviar por primera vez.

Las mismas fuentes municipales reconocen que ya hay ciudadanos que han pagado o fraccionado el abono a iniciativa propia.

En las últimas semanas, entre el apagón y el hackeo de los sistemas operativos que también afectó al portal de tributos, el alcalde se ha referido a la suspensión de plazos de pago. Pero a mediodía del viernes aún no había firmado el decreto que aclarará cómo afectará al abono de esta nueva tasa. Ni está claro tampoco que vaya a hacerlo.

Si se pregunta a los servicios de Recaudación, recomiendan atenerse a los plazos marcados en las notificaciones. Esto es, mañana martes es el límite para quienes pidieron la carta de pago antes del 15 de abril. Si se les pasa el día deberán afrontar un recargo del 10%.

Quienes tengan las carta en su poder encontrarán un código QR en una de las esquinas inferiores para el pago online. Este ofrece la posibilidad de abonar sin necesidad de tener certificado digital ni firma electrónica. Así, en solo unos minutos se puede abonar a través del teléfono móvil por el sistema Bizum. Además, se puede pagar con tarjeta bancaria a través del mismo portal.

Quienes prefieran ir a una oficina bancaria pueden dirigirse a Caixabank, Ibercaja, Unicaja Banco y Cajalmendralejo con el recibo.

El Ayuntamiento de Badajoz ha creado esta tasa para cumplir con la 'Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular', obligada por una directiva europea que impone a los países que cobren a los ciudadanos el coste de tratar los desechos que generan. El límite para aplicarla era el mes de abril.

El alcalde, Ignacio Gragera, se ha manifestado en contra de su implantación. Como no era obligatorio cobrarlo hasta abril, este año se pagarán tres trimestres. En 2026, por tanto, los pacenses afrontarán un canon un 25% más caro.

La media es de 90 euros. Una vivienda de 141 metros construidos en el centro debe pagar 68,97 euros. En 2026, cuando tribute por el ejercicio completo, tendrá que afrontar 91,96 euros.

No solo tributan las viviendas, también locales comerciales. Una oficina de 64 metros cuadrados en Huerta Rosales debe abonar 99,57 euros este año. En 2026 subirá a 132,76 euros.

El recibo también llegará a quienes tengan un negocio y generen residuos domésticos. Esto es, la basura que les retira el Ayuntamiento y no la que se llevan los gestores privados de aquellas empresas que producen más de un metro cúbico de residuos.

En este caso se divide la actividad en comercial, cultural, deportiva, edificio singular, espectáculos, industrial, ocio y hostelería, oficinas, religioso y sanidad y beneficencia.

Por metros cuadrados

Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Badajoz ha decidido calcular el canon en función de los metros cuadrados de las viviendas. Una de las quejas compartidas por los ayuntamientos es que la Ley no marca una directriz y cada entidad ha optado por establecer el método de cálculo que cree más correcto.

En la ciudad, cada recibo se calcula con una cuota fija de 61,44 euros para todos los titulares de vivienda y otra variable en función de los metros cuadrados de cada casa. La cantidad variable se incrementa cada 30 metros cuadrados.

En cambio, los madrileños pagan en función del valor catastral que tenga su domicilio y en función de su barrio. Los vallisoletanos lo hacen en base a la superficie de su casa y del número de personas que viven en ella, mientras que la cuota de valencianos, barceloneses y malagueños depende de su consumo de agua.

Esta disparidad ha generado polémica. Facua anunció hace unos días el reparto de 20.000 folletos en Badajoz por entender que la forma de cálculo elegida (en función de los metros cuadrados) es «arbitraria e injusta».