Un silencio absoluto y sólo el sonido de unos tacones, entre bambalinas, acercándose a escena. Eso es lo que ve Ostalinda Suárez cuando cierra los ... ojos y piensa en las semifinales del Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión celebrado en Murcia el pasado mes de agosto.

Esta artista ha pisado muchos escenarios con su flauta travesera, ha estado tanto en el Teatro de La Zarzuela como en Italia, Verona o Mérida, pero nada como lo que sintió en el certamen junto a su equipo. «Todo se paralizó, sólo escuchaba mis pasos hasta que llegué, me senté con mi guitarrista y comencé a tocar».

La zafrense obtuvo el segundo premio en este concurso dedicado al flamenco. Todo comenzó una mañana cuando decidió presentarse, sabía que estaba haciendo un buen trabajo y se veía preparada para lo que califica como «algo muy grande». Consiguió pasar las fases y un día que se encontraba en la playa le dieron la gran noticia; estaba en las semifinales.

Agradece a sus compañeros, como el guitarrista Juan Manuel Moreno, el cantaor Manuel Pajares, Paquito Suárez 'El Aspirina' y las palmas de Jesús Ortega, que entre todos movieron cielo y tierra para estar junto a ella en todo momento del concurso.

Actuaron el 6 de agosto en las semifinales y dos días después tenían un bolo en Carcaboso. En la madrugada se sentaron en una terraza y allí mismo se enteraron de que estarían en la final, así que volvieron otra vez para Murcia.

«Creo que se ha dejado en La Unión una huella extremeña de todos los artistas que hemos estado, yo he contribuído y me siento muy orgullosa de darle a mi tierra el lugar que se merece con mi música», comenta.

Ostalinda dice que salieron al escenario como «leones» y nunca olvidará las sensaciones que experimentó en ese festival: «Hubo un momento en el que yo miré a mi hermano y estaba emocionado, con las lágrimas fuera. Entonces yo tuve que cerrar los ojos, girarme y seguir tocando».

La artista es licenciada en música, con la especialidad de flauta travesera, un instrumento clásico, mientras que el flamenco es una música tradicional popular. Aclara que en un principio no tenían nada que ver, pero ya hace años que artistas como Camarón, Paco de Lucía y Jorge Pardo empezaron a introducir la flauta travesera y mezclar otros estilos. A día de hoy, este instrumento es más común en el flamenco.

Comenzó de niña a tocar el piano, pero no le convenció. Su padre y director de orquesta, Paco Suárez, la animó a que entrara a la banda de música con la flauta travesera. Tenía once años cuando por primera vez hizo sonar aquel instrumento que la acompañaría hasta estos días. «Mi flauta es como mi psicóloga, yo tengo un mal día y cuando la toco me da paz, es lo que me da la vida», dice emocionada.

Tocaba en el grupo de su familia para poder ir de gira a Italia y no quedarse en casa con sus abuelos. Así fue como se adentró en la música flamenca. Se compraba todos los discos de Jorge Pardo y el DVD de Joaquín Cortés, donde salía Juan Parrilla tocando la flauta.

Proyectos y encuentro de flamencas

Le gustaría realizar el doctorado que ya hizo su padre de música gitana, consiste en un análisis a nivel internacional y un estudio amplio del tema. Explica que la música gitana y el flamenco son cosas distintas. «El flamenco lo hace cualquier persona que sea flamenco, pero la música gitana solamente lo puede hacer el que es gitano». También le interesa la flamencología, pero admite que «no le da la vida».

Además, la flautista flamenca tiene varios planes futurnos en marcha de cara al nuevo año. En primer lugar, una gira con los ganadores del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión. También está enfocada en un nuevo proyecto de gran formato que espera que salga a la luz en 2026.

El próximo jueves, 25 de septiembre, acudirá junto a la periodista especializada en flamenco, María Isabel Rodríguez Palop, al edificio Montesinos de la Fundación CB para el encuentro 'Diálogo entre flamencas'.

Esta iniciativa surge de la cabeza de Palop y hablarán sobre qué es el flamenco, de experiencias personales, anécdotas y también habrá una actuación posterior al diálogo con Ostalinda Suárez acompañada por Paquito Suárez 'El Aspirina' al piano y Josué Suarez a la percusión. «Es un ratito muy agradable que al que le guste el flamenco nos va poder escuchar», concluye.

El nombre de Ostalinda viene de la Virgen de los gitanos de la India, significa 'la más elevada'. Lo que se refiere a María. Señala que la mujer gitana es una más de la sociedad: «Los gitanos tenemos nuestras costumbres y tradiciones, y nos gusta mantenerlo porque además es nuestro signo de identidad. En mi casa me gusta mantener mis tradiciones, pero eso no está reñido con el que sea una mujer actual de la sociedad de hoy en día».

Asímismo, la directora de la escuela de música de Zafra apela por la formación para el avance en la sociedad: «Cada uno que estudie lo que le guste, lo que quiere y una vez que esté formado, pues que desarrolle sus habilidades y sus gustos».