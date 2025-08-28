HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Directo La sexta etapa de la Vuelta a España, en directo
Una de las obras de la artista ya colgadas en el Espacio Cultural Santa Catalina. HOY

Badajoz

La sencillez infantil de Gabrielle invade el convento Santa Catalina

La exposición 'Husch, husch, atrápame' con las obras pop sobre temas cotidianos de la artista suiza se inaugura el viernes en esta sala del Casco Antiguo de Badajoz

J. López-Lago

J. López-Lago

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:10

Este viernes 29 de agosto, a partir de las 20:30 horas, se inaugura en el Espacio Cultural Santa Catalina (Plaza de Santa María en el Casco Antiguo de Badajoz), la exposición individual de la reconocida artista suiza Gabrielle Graessle (Zúrich, 1956), una artista con un ideario íntimo que transita entre el lenguaje pop y la sencillez infantil.

Gabrielle Graessle es licenciada en diseño gráfico en la Escuela de Arte de Zúrich. «Este lenguaje íntimo y personal que la artista domina lo representa en temas cotidianos y experiencias vividas; moda, juegos, películas, automóviles o animales, que son representados magistralmente por Gabrielle, por eso estas representaciones despiertan en un principio simpatía y, seguidamente, admiración al espectador», describe Julián Mesa, encargado de la galería y que con esta muestra da continuidad al proyecto Arteria que impulsa la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz.

Según Mesa, este imaginario expresivo que normalmente Gabrielle expresa en grandes formatos, aquí los ha llevado a cabo con el propósito de inundar de belleza y color el espacio con maravillosas piezas donde la artista usa distintos materiales. «Se trata de obras de rigor gestual, todas ellas intuitivas, figurativas y abrumadoramente bellas».

Esta exposición, titulada 'Husch, husch... atrápame', recoge una serie de obras donde el imaginario de Gabrielle ha dado rienda sueltas a una asociación de obras gestuales, expresivas y singulares que muestran la maestría de la artista.

Gabrielle Graessle vive y trabaja en Almería. Su obra ha sido expuesta en numerosas instituciones nacionales e internacionales, entre ellas en Pulpo Gallery o Murnau am Staffelsee (Alemania); Ainori Gallery, (Lisboa, Portugal); Alzueta Gallery (Madrid y Barcelona); Simchowitz Gallery, (Los Angeles, Estados Unidos); Freight and Volume Gallery, (New York, Estados Unidos); Bla Bla, Jouen Gallery (Súl, Corea del Sur); Mickys Art, (Melbourne, Australia); o Belvedere Art Space Dubai (Emiratos Árabes)

