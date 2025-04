El Descendimiento sale a la calle con 36 policías y Santo Domingo estrena palio

María Isabel Hidalgo Badajoz Miércoles, 16 de abril 2025, 08:30 Comenta Compartir

El Miércoles Santo sale a la calle una de las mayores andas procesionales de la región, la del Descendimiento, que representa la imagen de Jesús mientras Nicodemo le mantiene por el brazo y una talla de María Santísima de la Piedad le espera con los brazos abiertos.

Esta escena tiene previsto hacer su salida desde la iglesia de San Andrés a las 20.30 horas. En el mismo momento lo hará la Hermandad Nuestro Padre Jesús del Amparo desde la Iglesia de Santo Domingo.

Una coincidencia horaria que obligará a los devotos a decantarse por una de las dos salidas. Porque aunque las previsiones meteorológicas apuntan inestabilidad, los de San Andrés quieren salir. «La previsión da agua para la tarde pero tenemos alternativas para poder salir porque queremos hacerlo», contaba el hermano mayor del Descendimiento, Francisco Javier Casillas. Él asegura que si no pueden hacer el recorrido completo barajan la posibilidad de rodear solo la plaza de San Andrés. Otra alternativa es subir a la carrera oficial por la calle López Prudencio y bajar por San Blas.

Badajoz 20.30 horas Hermandad del Descendimiento

Unos recorridos alternativos al oficial que en caso de lluvia la cofradía intentará realizar. Los 454 hermanos desfilarán acompañados por 36 agentes de la Policía Nacional. «Son hermanos mayores honoríficos y este año su participación será la mayor de la historia», destaca Casillas.

Estos agentes desfilarán entre el paso del Descendimiento y el de la Virgen de la Esperanza, y también estarán acompañados por cuatro caballos del escuadrón de Sevilla.

Los nazarenos también han alcanzado su número más alto de la historia de esta hermandad, que presume de haberse quedado solo una vez sin salir a consecuencia de la lluvia. Este año han dado todos sus trajes de nazarenos, y otros cofrades se han hecho los suyos propios, por lo que calculan que serán alrededor de 200 los que acompañen a las imágenes, que este año no tiene estrenos más allá del nuevo rostrillo de la Virgen.

«Cada ocasión le hacemos uno nuevo. Esto se lleva haciendo hace cuatro años y sirve para crear un patrimonio a la Virgen», subraya Casillas. Las rosas y los lirium violetas ya están en el paso del Descendimiento y las rosas blancas en ornamentarán a Nuestra Señora de la Esperanza.

Blancas son también las rosas que lucirá María Santísima del Mayor Dolor, que ya está montada en sus andas, junto al Cristo de la Fe, Jesús del Amparo y la Virgen de la Piedad.

Las cuatro imágenes que saca hoy la Hermandad de Santo Domingo no pudieron salir a la calle el año pasado por la lluvia. La previsiones este año hablan de inestabilidad, por lo que aunque los pasos ya están dispuestos, no será hasta el momento de la salida cuando se conozca si pueden o no procesionar. Su hermano Mayor, José Ángel Recio, confía en poder hacerlo porque tienen muchas novedades.

Badajoz 20.30 horas Hermandad de Santo Domingo

Novedades

El faldón frontal del paso del Cristo del Amparo estrena un bordado con el escudo de la Guardia Civil, pero no es la única novedad porque el Cristo de la Fe lucirá unas nuevas potencias. Además, también se ha enriquecido el palio de la Virgen del Mayor Dolor, que estrena palillería con nuevos cordones y flecos de bellota dorados, que han hecho las camareras de la Virgen.

También se han hecho nuevos hábitos de nazareno dada la demanda, este año suman casi 200, y han cosido nuevos trajes de dalmática.

En cuanto al recorrido, a diferencia de otros años no baja por Hernán Cortés al volver de la carrera oficial. «Seguiremos por la calle del Obispo para llegar a la calle Guardia Civil frente a la parroquia», explica Rico.

En cuanto al acompañamiento musical, la imagen de Jesús del Amparo llevará la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Estrella, de Los Santos de Maimona, y con el paso de palio irá la Filarmónica de Olivenza.