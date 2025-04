«La caridad es uno de los ejes de las hermandades»

Hija del fundador de la hermandad de San Roque, fue hermana mayor de esta cofradía entre 2014 y 2023. Profesora de Primaria en el actual ... colegio Sopeña durante 42 años hasta su jubilación, esta mujer es madre de cuatro hijos y abuela de seis nietos. Este sábado, a partir de las 20 horas, se subirá al escenario del Teatro López de Ayala con 72 años para anunciar la Semana Santa. En esta entrevista habla de una fiesta que ella vive con más espiritualidad que fervor.

–¿Cuáles son sus primeros recuerdos de Semana Santa?

–El primero es la alegría del primer domingo de Ramos de la Borriquita, que fue el 14 de abril de 1957. Aquel año la cofradía solo tenía un titular y salió con unas sencillas andas. También cuando conocí a la Virgen, me acuerdo de la presentación que nos hicieron en la casa de Santiago Arolo, el escultor que había hecho la imagen. Al entrar en aquella casa, nos quedamos admiradas de ver una imagen tan hermosa. Aquel recuerdo, cuando yo tendría siete años, lo tengo siempre muy presente.

–¿Recuerda a Santiago Arolo?

–Era una persona que conocía muy bien los principios de ser cristiano, que fue lo primero que nos enseñaron mis padres. Mi hermana y yo entrábamos en la iglesia e íbamos corriendo, a ver la Borriquita, que estaba expuesta, o a ver lo guapa que estaba la Virgen. Hasta que mi padre me cogió un día y me dijo: «No, no, primero tienes que ir al Santísimo, y al Santísimo le dices: buenos días, que estamos aquí. Gracias por este día, por papá, por mamá, porque podemos venir.» Desde entonces, mi primera visita siempre es al Santísimo.

Acto de este sábado «El pregón es un sentimiento, es seguir el Evangelio tal como Jesús nos lo pone en su caminar»

–¿Ha salido de nazarena?

–Cuando era muy pequeña salí de hebrea acompañando la Entrada de Jesús en Jerusalén. De nazarena el Domingo de Ramos no he salido nunca, pero sí de mantilla acompañando a la Virgen de la Palma cuando he sido camarera y cuando era hermana mayor. Y también he salido de penitente en el Cristo de la Paz.

–¿Cómo ha cambiado la vida de Hermandad desde que empezó a vivirla hasta ahora?

–La vida de Hermandad se va adaptando a la espiritualidad, a la forma de trabajar y seguimos con las enseñanzas del principio religioso, aunque nos adaptamos a los tiempos. Siempre he visto en mi hermandad respeto y recuerdo hacia los mayores, a los que fueron los primeros fundadores. Te podría nombrar a muchos: como mi padre; Julián Mojedano, que era un gran locutor de Radio Extremadura; Santiago Arolo; Pepe Sardina y todos los que se acercaban aquí. Los jóvenes tienen respeto hacia sus enseñanzas.

–¿Se conoce la vida de hermandad fuera del mundo cofrade, por ejemplo las bolsas de caridad?

–La caridad es uno de los ejes fundamentales de las hermandades junto con los cultos y la formación. En mi hermandad de San Roque, que es la que conozco mejor, colaboramos con el comedor San Vicente de Paúl y con Cáritas. También hacemos visitas al asilo de los ancianos, en Navidad solemos ir acompañados del grupo de música Chiriveje, que canta villancicos de la tierra. Esos momentos son gratificantes al máximo.

Representatividad «Hay muchas mujeres en la Semana Santa: de hermanas mayores a costaleras»

–¿Qué supone para usted haber sido hermana mayor de San Roque durante nueve años?

–Sobre todo un orgullo y una responsabilidad muy grande. Me siento feliz del trabajo realizado con el objetivo fundamental de tener abiertas las puertas de nuestra cofradía a los hermanos.

–¿Y ser pregonera de la Semana Santa hoy?

–Fue una noticia que me llegó por sorpresa y me sentí conmovida, emocionada y agradecida. Soy una persona cristiana y creyente, que creo que la Semana Santa de las hermandades se vive en la calle, pero se tiene que vivir también en el templo. Sin el Triduo Pascual, no se entendería la Semana Santa. Sin estar un Jueves Santo en el templo, en la invitación que te hace el Señor en la última cena, o el Viernes Santo, con la pasión del Señor, ese acto de amor, de entrega, de sufrimiento... Ni te cuento el domingo con la resurrección del Señor, que es el momento más importante para el cristiano.

–En usted hay más de espiritualidad que de fervor.

–El fervor popular está ahí. Me encanta ver esas calles llenas de gente, que se emocionan, que algunos lloran, que otros se santiguan... Me llena de alegría cuando va salir el Cristo Rey con la Borriquita a la plaza de Santiago Arolo, que está llena, y donde se respira alegría. Y cuando sale la Virgen, que se respira religiosidad en un desfile que muchos van acompañando. Ciertamente la carga espiritual en mí es más grande porque la aprendí de mis padres: de Paco y de Lucía.

–¿Qué puede avanzar del pregón que ofrecerá esta noche?

–Ese pregón es un sentimiento interior mío, de lo que recuerdo y he vivido y de lo que quiero transmitir: seguir el Evangelio tal como Jesús nos lo pone en su caminar desde que entra en Jerusalén hasta que resucita.

–Ha habido otras pregoneras, pero es la primera vez que una mujer pregonera coincide con que haya otra mujer al frente de la Agrupación de Cofradías, Laura García. Las dos dan una visibilidad enorme a la mujer de Badajoz en la Semana Santa.

–Hay muchas mujeres hermanas mayores, costaleras y nazarenas. Y ahora también Laura García, que es una gran mujer llena de fe en Cristo y muy trabajadora, está al frente de la agrupación.

–La Semana Santa estrena la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

–A las hermandades nos llena de orgullo y es un aliciente para seguir trabajando y avanzando en una vida, la de las hermandades, que arranca hace siglos.

–Esa declaración busca aumentar el turismo y los turistas se van a encontrar que el Sábado Santo no hay cofradías en la calle. ¿Debe eso cambiar?

–Creo que la Semana Santa también se hace en el templo.