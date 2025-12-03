HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Marilina Lozano muestra las goteras que sufre la sala de costura del centro cívico.
Marilina Lozano muestra las goteras que sufre la sala de costura del centro cívico. Ángel Márquez

San Roque: un centro cívico lleno de goteras en Badajoz

Las vecinas que acuden a coser conviven con el moho, el despacho de la asociación vecinal es uno de los más perjudicados por la humedad y en la biblioteca también entra el agua

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:53

Comenta

Goteras y humedades llenan de moho las paredes del centro cívico de San Roque, que también ha sufrido daños en sus equipos informáticos. Las instalaciones, que antaño fueron mercado, sufren filtraciones desde la cubierta. Este centro cívico de la barriada está situado cerca del centro de salud, en la plaza Pablo Parejo García, y tambié dispone de bar.

El problema de humedades se arrastra desde hace varios años, aseguran quienes hacen uso a diario de estas instalaciones, principalmente la asociación vecinal de la barriada. Una de las estancias más afectadas se localiza en la primera planta. Se trata de la sala donde cosen por las tardes un grupo de vecinas de la barriada. El ambiente es irrespirable y obliga a abrir las ventanas. «Tenemos que colocar un montón de barreños cada vez que llueve», comenta Marilina Lozano Núñez, mientras señala el falso techo lleno de goteras, el moho que salpica la pared junto a un chorro que brilla en la pared y los recipientes llenos de agua.

También sufre daños el despacho de presidente de la asociación vecinal, José Luis González Lebrijo, una habitación que se encuentra en la planta baja, justo debajo de la sala dedicada al corte y confección.

El agua también entra en la biblioteca. La filtración se hace visible cerca del suelo, entra por el rodapié y encharca los bajos de una estantería. «De momento no ha llegado a los libros, pero podría hacerlo si el agua sube más». Cuando empieza a llover, la bibliotecaria ya tiene por rutina tomar medidas de precaución para evitar cortocircuitos. «Desenchufo los dos ordenadores». No son el único foco de peligro. Este pasado martes por la tarde el agua comenzó a chorrear debajo de uno de los aparatos de aire acondicionado que cuelgan de la pared.

Reparación de la cubierta

El presidente de la asociación vecinal se reunió con el concejal Juancho Pérez hace varios días, «pero me dijo que no tienen presupuesto». José Luis González Lebrijo le preguntó si tenía permiso para hacer esa obra con dinero de la asociación, «aunque no sé si tendríamos posibilidad de cubrirlo».

Piensa este vecino de San Roque que el problema se debe a una obstrucción en los conductos que evacúan el agua de lluvia. Desde el Ayuntamiento confirman que hubo una reunión con representantes de la barriada y añade que para atajar el problema se debe realizar una obra en la cubierta, para la que de momento «no hay fecha».

