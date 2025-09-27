San Andrés contempló la excepcional procesión de la Virgen de las Mercedes

R. H. Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:47 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

La plaza de Cervantes, conocida en Badajoz como Plaza de San Andrés, vivió anoche un hecho histórico, la que la Virgen de la Merced salió en procesión después de más de cincuenta años. Fue el colofón al triduo que ha tenido lugar en honor a Nuestra Señora de las Mercedes en la iglesia de San Andrés Apóstol y que se ha celebrado los días 24, 25 y 26 de septiembre.

La imagen de la Virgen de las Mercedes es una talla del siglo XVIII y tiene una capilla para ella en la iglesia de San Andrés. Ha sido la hermandad del Descendimiento la que ha aportado las parihuelas para sacar esta Virgen en procesión haciendo coincidir la salida con su llegada a la ciudad hace 300 años.

Ayer viernes, después de la Eucaristía que tuvo lugar a 20'30 h, los pacenses y devotos pudieron contemplar y acompañar a la Virgen con el rezo del rosario, «dedicado a todos aquellos que se sienten cautivos de la pobreza, la exclusión o la falta de libertad, para que sientan su confianza para romper esas cadenas, y les ayude a sanar», explica la Delegación De Medios de la Archidiócesis Mérida-Badajoz

