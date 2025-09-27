HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Virgen de las Mercedes en la noche del viernes por la Plaza de San Andrés de Badajoz.
La Virgen de las Mercedes en la noche del viernes por la Plaza de San Andrés de Badajoz. HOY
Badajoz

San Andrés contempló la excepcional procesión de la Virgen de las Mercedes

La Virgen no salía desde hace más de cincuenta años, y al cumplirse 300 años de su llegada a Badajoz varios devotos la sacaron anoche para finalizar el triduo en su honor

R. H.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:47

La plaza de Cervantes, conocida en Badajoz como Plaza de San Andrés, vivió anoche un hecho histórico, la que la Virgen de la Merced salió en procesión después de más de cincuenta años. Fue el colofón al triduo que ha tenido lugar en honor a Nuestra Señora de las Mercedes en la iglesia de San Andrés Apóstol y que se ha celebrado los días 24, 25 y 26 de septiembre.

La imagen de la Virgen de las Mercedes es una talla del siglo XVIII y tiene una capilla para ella en la iglesia de San Andrés. Ha sido la hermandad del Descendimiento la que ha aportado las parihuelas para sacar esta Virgen en procesión haciendo coincidir la salida con su llegada a la ciudad hace 300 años.

Ayer viernes, después de la Eucaristía que tuvo lugar a 20'30 h, los pacenses y devotos pudieron contemplar y acompañar a la Virgen con el rezo del rosario, «dedicado a todos aquellos que se sienten cautivos de la pobreza, la exclusión o la falta de libertad, para que sientan su confianza para romper esas cadenas, y les ayude a sanar», explica la Delegación De Medios de la Archidiócesis Mérida-Badajoz

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  2. 2 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  3. 3

    El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos
  4. 4 El conductor de un autobús escolar en la provincia de Cáceres triplica la tasa máxima de alcohol permitida
  5. 5 Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza
  6. 6 La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar
  7. 7 Acaba de mudarse a Badajoz y su hermana hace un original llamamiento para encontrarle un grupo
  8. 8 Esta es la previsión del tiempo para el fin de semana en Extremadura: vuelven las lluvias
  9. 9 Paralizan la exhumación de víctimas en la mina La Paloma de Zarza la Mayor
  10. 10 Viajan en tren de Don Benito a Cabeza del Buey para robar en las máquinas tragaperras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy San Andrés contempló la excepcional procesión de la Virgen de las Mercedes