HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 22 de agosto, en Extremadura?
Cuadro de la iglesia de San Agustín restaurado. HOY
Badajoz

San Agustín recupera un cuadro del siglo XVIII

La iglesia, que espera ya su declaración como bien de interés cultural, restaura sus obras de arte con el objetivo de difundir su patrimonio

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:45

La Iglesia de San Agustín (que alberga la parroquia de Santa María La Real) tiene desde ayer restaurado uno de sus cuadros más ... importantes. La Huida hacia Egipto, una obra anónima del siglo XVIII, ha pasado por las manos de la especialista Concha O'Kean.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  2. 2 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  3. 3 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato
  4. 4 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  5. 5 Choque entre un camión portavehículos y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la A-66, a la altura de Cáceres
  6. 6

    «Estos incendios son producto de 60 años de abandono de la zona rural»
  7. 7 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  8. 8 Extremadura está ya en nivel 1 y todos los evacuados vuelven a casa
  9. 9 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  10. 10 La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy San Agustín recupera un cuadro del siglo XVIII

San Agustín recupera un cuadro del siglo XVIII