San Agustín recupera un cuadro del siglo XVIII
La iglesia, que espera ya su declaración como bien de interés cultural, restaura sus obras de arte con el objetivo de difundir su patrimonio
Badajoz
Sábado, 23 de agosto 2025, 07:45
La Iglesia de San Agustín (que alberga la parroquia de Santa María La Real) tiene desde ayer restaurado uno de sus cuadros más ... importantes. La Huida hacia Egipto, una obra anónima del siglo XVIII, ha pasado por las manos de la especialista Concha O'Kean.
En este óleo sobre lienzo en disposición vertical, lo más destacado son las dimensiones (167x64,5 centímetros). El cuadro forma parte de un conjunto que trata el ciclo de la vida de Jesucristo y estaba expuesto en el presbiterio del templo antes de su restauración. El tiempo hace mella en las obras de arte de una de las joyas históricas de la ciudad, donde el párroco Manuel Ruiz ingenia formas de conseguir dinero para continuar con la recuperación de su patrimonio. De hecho, este no es el primer cuadro que la parroquia restaura ni tampoco es el último, dado que ya tienen previsto retocar La Sagrada Familia en la Carpintería.
El párroco explica que la reparación de estas obras es importante no solo por el valor que estas ya tienen, sino de cara al reconocimiento de la iglesia como bien de interés cultural (BIC). El expediente está ya cerrado, señala el párroco, que ya solo espera que la Junta de Extremadura declare el monumento en los próximos meses. Tanto el Ayuntamiento de Badajoz como la Archidiócesis Mérida-Badajoz han respaldado esta declaración, que supondrá nuevas oportunidades de difundir su historia.
Hace solo unas semanas, y con ayuda del Consorcio para la Recuperación del Casco Antiguo, se supo que un alumno de la Universidad de Extremadura realiza una recreación digital en tres dimensiones de este templo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.