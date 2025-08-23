San Agustín recupera un cuadro del siglo XVIII

La Iglesia de San Agustín (que alberga la parroquia de Santa María La Real) tiene desde ayer restaurado uno de sus cuadros más ... importantes. La Huida hacia Egipto, una obra anónima del siglo XVIII, ha pasado por las manos de la especialista Concha O'Kean.

En este óleo sobre lienzo en disposición vertical, lo más destacado son las dimensiones (167x64,5 centímetros). El cuadro forma parte de un conjunto que trata el ciclo de la vida de Jesucristo y estaba expuesto en el presbiterio del templo antes de su restauración. El tiempo hace mella en las obras de arte de una de las joyas históricas de la ciudad, donde el párroco Manuel Ruiz ingenia formas de conseguir dinero para continuar con la recuperación de su patrimonio. De hecho, este no es el primer cuadro que la parroquia restaura ni tampoco es el último, dado que ya tienen previsto retocar La Sagrada Familia en la Carpintería.

El párroco explica que la reparación de estas obras es importante no solo por el valor que estas ya tienen, sino de cara al reconocimiento de la iglesia como bien de interés cultural (BIC). El expediente está ya cerrado, señala el párroco, que ya solo espera que la Junta de Extremadura declare el monumento en los próximos meses. Tanto el Ayuntamiento de Badajoz como la Archidiócesis Mérida-Badajoz han respaldado esta declaración, que supondrá nuevas oportunidades de difundir su historia.

Hace solo unas semanas, y con ayuda del Consorcio para la Recuperación del Casco Antiguo, se supo que un alumno de la Universidad de Extremadura realiza una recreación digital en tres dimensiones de este templo.