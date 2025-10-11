Sabores del puente en Badajoz: Pan bao de carrillada o bocata de pollo en pepitoria

Ángela Murillo Sábado, 11 de octubre 2025, 18:08 Comenta Compartir

Pan bao con carrillera, hamburguesas gourmet, chorizo criollo o gyozas. Son solo unos ejemplos de las variadas propuestas gastronómicas que se pueden disfrutar durante este puente del Pilar en Badajoz. 'Callejeando Food Fest' ha vuelto a reunir en el auditorio Ricardo Carapeto una selección de 'street food' elaborada por doce caravanas y 'gastronetas' con sabores variados en los que predomina la carne.

Ver 16 fotos Gloria y Manuel ofrecen la propuesta más extremeña del 'Callejando food fest'. Arnelas

Junto a su mujer Gloria, el pacense Manuel Corbacho es el copropietario de 'La Salaína', una 'foodtruck' que acude por tercer año a este evento. «Después de recorrer todo el norte de España, nos gusta terminar la temporada en casa». La novedad en esta ocasión es un bocadillo de pollo en pepitoria, «una receta muy tradicional extremeña». Destaca Corbacho la calidad de los productos que ofrecen, «todos cien por cien extremeños». Los precios por bocadillo oscilan entre los doce y trece euros. «Creo que son precios que están bien para el mercado, teniendo en cuenta la calidad que ofrecemos y la tasa que hay que pagar». Sin duda una opción para no tener que repetir bocado porque la cantidad es «contundente».

Ampliar Gerard prepara una de las elaboraciones de 'Chicken driver'. Arnelas

Los uruguayos Gerard y Gonzalo se estrenan en Badajoz. Han llegado desde Sueca (Valencia) a bordo de su 'Chicken Driver', y, como su nombre indica, la especialidad es el pollo. Están contentos con la respuesta que están recibiendo por parte del público pacense en los primeros servicios e invitan a degustar sus sandwiches gourmet, «algo diferente a los que la gente está acostumbrada». Sin olvidar las tiras de pollo o las patadas con queso cheddar. En ese caso, los precios se mueven entre ocho y diez euros.

Ampliar La 'PlazaBurguer Sevilla' que regenta María ha salido por primera vez de Andalucía. Arnelas

María y sus compañeros de 'PlazaBurguer Sevilla' llegan desde la capital andaluza. Esta visita a Badajoz es su primera salida fuera de su región. Han aparcado en el auditorio municipal con una oferta de comida americana con toque andaluz. Desde el viernes los bocados preferidos de quienes se acercan a su mostrador están siendo el pan bao, relleno con carrillada o de cabeza asada. A estas elaboraciones se suma el resto de la carta: patatas especiadas o costillas a baja temperatura «que se deshacen», con salsa barbacoa al estilo americano y chorizo criollo.

Ampliar Sandra llega con dos 'gastronetas' desde Castellón. Arnelas

Por cuarto año consecutivo, Sandra ha vuelto a cruzar la península desde Villarreal (Castellón) con su 'Lujuria foodtruck' y una segunda caravana dedicada al Tex-Mex. En estos puestos gastronómicos tientan los paladares con propuestas mexicanas y hamburguesas de Ternera Gallega. «Somos colaboradores de esta IGP, y nuestras hamburguesas están elaboradas al cien por cien por la vaca rubia gallega». Explica que siempre repiten, a pesar de las diez horas y media de trayecto, en las citas gastronómicas de Badajoz porque el «público responde» y agradece su producto «cien por cien natural». Su equipo elabora desde los rebozados hasta los nachos. «Es todo fresco, fresco».

Animación infantil

Las bebidas se adquieren en la barra central y el evento, que dura hata el lunes, incluye también propuestas asiáticas o platos venezolanos 100% sin gluten. Hay animación musical, zona infantil con ludoteca e hinchables en la entrada del auditorio.

El horario es de 13 a 24 horas, y el lunes estos negocios bajan la persiana a las once de la noche.

