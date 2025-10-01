La ruta de Badajoz a Bótoa contará con nuevos caminos, 500 árboles y merenderos

Caminos reparados, charcas, 500 nuevos árboles, bandos y merenderos entre otras mejoras. En el futuro el paseo hasta Bótoa, un tradición para los pacenses, ... será mucho más agradable. La Junta de Extremadura va a destinar 625.000 euros para renovar en profundidad la cañada de Sancha Brava desde Badajoz hasta la Base General Menacho.

Se trata de una de las rutas senderistas más populares entre los pacenses. Es tradición completar el camino hasta la ermita de Bótoa en mayo con motivo de la romería que se celebra allí, pero además hay muchos senderistas y ciclistas que acuden los fines de semana por tratarse de un camino tranquilo y bonito en el que apenas hay que ir por carretera.

El proyecto de acondicionamiento de infraestructuras en la Cañada Real Sancha Brava, como se llama, afectará a 18 kilómetros. «Tiene como finalidad recuperar y mejorar esta vía pecuaria para usos ganaderos, ambientales, turísticos y recreativos», destacan desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

La idea es que sea una ruta con uso turístico y también mantenga su función ganadera tradicional en buenas condiciones

Este proyecto forma parte del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 y cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que aporta el 75 % del presupuesto. El resto lo asume la administración regional.

Desde la Junta destaca que en la actualidad esta ruta ya es accesible, pero que presenta «deficiencias importantes: tramos sin firme, zonas con baches e irregularidades, ausencia de drenajes adecuados y carencia de infraestructuras en determinados puntos». Para resolverlo, el proyecto contempla diferentes tipos de actuación según las necesidades de cada tramo, que incluyen limpieza y desbroce, movimientos de tierra, ejecución de firmes con zahorra artificial, construcción de terraplenes, sistemas de drenaje, pasos sobre cauces, creación de charcas y forestación con más de quinientos árboles de gran porte.

La inversión también prevé la instalación de señalización turística y de tráfico, así como la colocación de bancos y merenderos para favorecer el uso recreativo de la senda.

«La actuación está concebida no solo como una mejora funcional, sino también como una puesta en valor de la Cañada Real, que representa un patrimonio histórico y cultural de gran relevancia. Se busca promover su uso polivalente, combinando la función ganadera tradicional con nuevos usos vinculados al turismo rural, el ocio al aire libre y la movilidad sostenible. De este modo, se refuerza el valor paisajístico y ecológico del entorno, a la vez que se genera un recurso atractivo para la ciudadanía», añaden desde Mundo Rural.

«Se trata de una actuación integral que permitirá poner en valor la Cañada Real Sancha Brava, preservando su función histórica y cultural y abriéndola a nuevos usos vinculados al turismo rural, el deporte, la movilidad no motorizada y el disfrute de la naturaleza. Este proyecto no solo recupera una vía pecuaria clave, sino que la proyecta hacia el futuro como un espacio multifuncional al servicio de la sociedad y del medio ambiente», afirman desde la Junta.

Red Natura 2000

Desde el punto de vista ambiental, parte del trazado se encuentra dentro de la zona de especial conservación Río Gévora Bajo de la Red Natura 2000, lo que ha hecho necesario elaborar un estudio de impacto ambiental abreviado y prever medidas de corrección. Además, el proyecto contempla la reposición de servicios afectados, como conducciones de agua o electricidad, y el respeto a infraestructuras sensibles, como la fibra óptica detectada en determinados tramos.

En cuanto a la planificación económica, el presupuesto total asciende a 623.951,60 euros. La mayor parte se destina a firmes (31,5%) y drenajes (21,9%), seguidos de movimientos de tierra (20,6%) y actuaciones complementarias (8,9%). El desglose de costes muestra que la maquinaria representa casi un 60% del total, frente a un 27% en materiales y un 14% en mano de obra. Este reparto evidencia la importancia de los trabajos técnicos y de infraestructura pesada en la ejecución del proyecto.

El plazo de ejecución previsto es de siete meses. La obra se desarrollará íntegramente en terrenos de dominio público, aunque será necesario obtener autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para actuar en el entorno del río Gévora. En materia de seguridad, se ha redactado un Estudio Básico de Seguridad y Salud que estima la participación simultánea de seis operarios, con un presupuesto específico destinado a la prevención de riesgos laborales.