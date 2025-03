Las restricciones de tráfico llegarán al Casco Antiguo de Badajoz a final de año o en 2026

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 27 de marzo 2025, 07:29 Comenta Compartir

La sentencia que ha anulado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Badajoz retrasará que haya restricciones de tráfico en el Casco Antiguo, pero el Ayuntamiento asegura que estas medidas estarán en marcha a final de este año o en 2026. Entre ellas destaca que solo algunos coches podrán circular con libertad por las calles de la zona histórica.

El concejal de Movilidad del Consistorio, Carlos Urueña, dio ayer estas fechas en una comparecencia en la que valoró la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ha anulado la ZBE pacense al considerar que tenía un defecto de forma. La sala anula la ordenanza municipal que establece esta zona porque no se aprobó primero en un pleno municipal el plan de movilidad.

Urueña justificó ayer que entendieron que no era necesario y que tenían prisa por cumplir el plazo, ya que la ciudad debía contar con ZBE a finales de 2023. En la actualidad, sin embargo, el plazo se ha alargado hasta finales de 2025, por lo que Badajoz está a tiempo de cumplir con la normativa estatal.

El concejal de Movilidad se compromete a que la zona de bajas emisiones tenga las menos restricciones posibles

El edil también restó importante a la anulación de la ordenanza porque en la práctica no estaba implantada aún y los ciudadanos no notarán los efectos de la decisión judicial. «Realmente a efectos prácticos no hay ninguna modificación porque es verdad que la Zona de Bajas Emisiones desaparece, pero las restricciones ya iniciales, por ser suelo peatonal, continúan», por lo que en la práctica «para los ciudadanos no tiene ninguna importancia», indicó ayer Urueña.

La clave ahora es cuándo entrará en vigor. A este respecto el edil aseguró que tratarán de aprobar el plan de movilidad en el pleno del mes de abril. Se trata de uno nuevo que ya estaban terminando.

Posteriormente también tendrá que pasar por pleno, de nuevo, la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones que Urueña afirmó que será la misma. La sentencia del TSJEx no entra en el fondo de la ordenanza de Badajoz, la anula por el procedimiento por el que ha sido implantada, por lo que su nueva aprobación podría salir adelante.

Urueña reconoció ayer que hay personas a favor de esta zona y otras que están en contra. Defendió en todo caso que desde el Ayuntamiento de Badajoz van a cumplir la ley, «pero que sean las menos restricciones posibles para los ciudadanos».

La ley permite restringir al tráfico una zona de la ciudad. En el caso de Badajoz será el Casco Antiguo, delimitado por Juan Carlos I, Martín Cansado y la Circunvalación Reina Sofía. El tipo de coches que pueden pasar y los que están autorizados dependen del plan del Ayuntamiento, que en el caso de Badajoz quiere abrir la puerta lo más posible dentro de la ley.

Así, en Badajoz podrán circular por el Casco Antiguo los residentes y los coches menos contaminantes, pero también los vehículos de reparto y de emergencias entre otras excepciones. La normativa completa es esta.

Esto será a final de año o en 2026. Por el momento no se sabe la fecha exacta porque el Ayuntamiento no lo ha decidido. Urueña indicó que actualmente están estudiando aprobar inicialmente una primera fase (que no supondría cambios prácticos en la ciudad), y durante 2025 sacar adelante la segunda (que sí cerraría el Casco Antiguo).

Otra opción es dar luz verde a ambas a la vez, pero para ratificarlo «de forma conjunta se requiere un estudio más completo».

Sea como fuere el edil de Movilidad aseguró que en 2026 estarán en marcha ambas fases. La primera no tendrá impacto porque restringe el tráfico en calles donde ya está controlado actualmente, porque son peatonales, como Menacho, Francisco Pizarro y La Soledad.

En Menacho se sigue multando

A este respecto, al seguir en vigor las restricciones en estas calles, el Consistorio seguirá sancionando. Es decir, a pesar de la sentencia, no se pueden entrar en Menacho o Francisco Pizarro si no es un coche autorizado (residentes y otros permisos excepcionales).

La segunda fase será la que sí cambie la forma de circular por el centro de la ciudad. Para ponerla en marcha el Ayuntamiento necesita instalar cámaras de tráfico de las que leen las etiquetas ambientales. Urueña detalló ayer que ya tienen preparado el contrato para comprarlas, pero que aún no se han adquirido.

Posteriormente los conductores tendrán que colocar las etiquetas ambientales en sus coches. Se compran en Correos y ya son obligatorias en otras ciudades, como Madrid. Por último se activará la Zona de Bajas Emisiones y los coches que entren sin permiso serán sancionados. Las multas irán de 100 a 500 euros.