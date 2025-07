Los bomberos salvan a un gatito atrapado en plena ola de calor gracias a una nota anónima

Irene Toribio Miércoles, 2 de julio 2025, 13:57 Comenta Compartir

En plena ola de calor en Badajoz, cuando los termómetros superan los 40 grados, los bomberos han protagonizado un emotivo rescate tras recibir la llamada de una vecina al descubrir que había un gatito atrapado en su coche. El felino, sin agua ni ventilación, fue rescatado a tiempo gracias a la rápida intervención del equipo de emergencias y a la llamada de Paqui, la dueña del coche y una de las protagonistas de esta historia.

Eran en torno a las 12.00 horas de este miércoles cuando Paqui salía de su trabajo en Ronda del Pilar y se disponía a montarse en su coche. Sin embargo, una nota anónima llamaba su atención sobre el parabrisas. «He visto que había una nota en mi coche que decía que se había colado un gato, menos mal que no he llegado a arrancar», nos cuenta. Es entonces cuando Paqui ha pedido ayuda a sus compañeros de trabajo y han tratado de sacar al gatito entre todos: «Le hemos puesto pavo y todo, pero qué va, no había manera de sacarlo, era muy chiquitito y estaba asustado», confiesa Paqui.

Cedida

Así que esta vecina de Badajoz no ha dudado en llamar a los Bomberos, que han acudido rápidamente al rescate. «Les ha costado mucho trabajo a los pobres, se había metido en el tubo de escape», comienza contando sobre el momento del rescate, que ha sido costoso y complicado, ya que el gatito podría haber sufrido una deshidratación. «Cuando han conseguido sacarlo le han dado agua y se lo han llevado al parque de bomberos», termina contando Paqui, que aunque le hubiera gustado adoptar a este nuevo amigo felino, le ha resultado imposible llevárselo a casa.