Un reloj solar que no da las horas

El reloj del teléfono móvil que Lorenzo Blanco, presidente de la Fundación Museo Extremeño para la Ciencia y la Tecnología (MECyT), llevaba en el bolsillo ... marcaba las once de la mañana. Una hora que pese al día soleado no se veía reflejada en la sombra que proyectaba en ese momento en el suelo el reloj solar que ocupa la plaza del Museo Arqueológico de Badajoz.

Ante la imposibilidad de conocer la hora que da este reloj solar, el único horizontal que existe en Badajoz, Blanco asegura que es necesario reparar este monumento, que se construyó en 1987 cuando se reformó la plaza del museo. Entonces no se tuvo en cuenta su orientación, por lo que no marca las horas oficiales.

«Hemos solicitado su arreglo en varias ocasiones, y el Ayuntamiento ya sabe que este reloj es una de nuestras preocupaciones, porque queremos volver a ponerlo en valor», explica Lorenzo, que afirma que el reloj no cumple su cometido.

El funcionamiento de estos mecanismos está basado en la sombra que el sol proyecta sobre un objeto en forma de aguja que se conoce como gnomon ('guía', en griego). El de la plaza del Arqueológico cuenta con 15 gnomones, lo que lo hace aún más especial, ya que lo habitual es tener uno solamente. «Evidentemente, los relojes de sol solo marcan las horas diurnas, los más sencillos tienen 12 líneas horarias, pero en Extremadura durante el verano prácticamente llegamos a las 15 horas, por eso tiene esta cantidad de gnomones», afirma el catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Extremadura, José Manuel Vaquero.

Así, el gnomon es el principal elemento de un mecanismo que en apariencia parece simple, pero es más complejo de lo que parece porque requiere de fórmulas matemáticas para descifrar el movimiento del sol.

Este astro avanza 15 grados en una hora sobre el eje terrestre, lo que equivale a una vuelta completa (360 grados) para recorrer en 24 horas. Por lo que al colocar una barra paralela al eje de la Tierra su sombra avanzará 15 grados cada hora. Se obtiene así la hora solar, pero según destaca Vaquero no se corresponde con la oficial. «Cada meridiano tiene su propia hora solar, que no es la misma que la oficial. De ahí la importancia de orientar el reloj en dirección Norte-Sur», dice.

Para que las horas que refleja el sol se correspondan con las oficiales es necesario construir el reloj teniendo en cuenta la latitud y la longitud geográfica a la que se encuentra el meridiano 0, ya que esto le añadirá o restará tiempo, pues se suman cuatro minutos por cada grado que se acerca al oeste, y se restan otros cuatro si se aleja hacia el este.

Esto no se tuvo en cuenta cuando se construyó. «Su funcionamiento está alterado porque está pensado para marcar cada hora sobre una línea de ladrillos, pero como no está bien colocado no se corresponde con la realidad», argumenta Blanco, que apunta que la solución es sencilla.

Para el director del Museo, Francisco Javier Heras, la reparación podría salvar una desventaja que tiene el reloj para su institución, y es que su disposición le impide organizar actividades en la plaza.

‰ Cada gnomon es un pivote de gran tamaño que tiene tallado con números romanos las diferentes horas en las que hay luz solar en la ciudad para marcar así la hora, pero su mala colocación hace que no sea fiel a la hora real, explica Lorenzo, que busca realzar el valor de este monumento como un elemento científico y turístico para Badajoz.

«Queremos dar a conocer este reloj y poner en mente de los guías turísticos que hay elementos científicos que pueden servir para la formación de las personas y para el turismo», subraya.

Atractivo para La Alcazaba

Desde la MECyT están convencidos de que reparar este reloj y dotarlo de carteles que expliquen su funcionamiento sería un atractivo más para La Alcazaba, que precisamente en estos momentos se encuentra en obras para mejorar el acceso desde la puerta del Capitel.

«Ahora podría ser un buen momento para reparar el reloj, que tiene un valor importante», apunta el presidente de la Fundación, que indica que en Badajoz hay muchos elementos de patrimonio más allá de los bélicos.

«No somos solo una ciudad de guerra, que parece que la historia de Badajoz está siempre ligada a las batallas. Pero también hemos tenido tiempos de paz y tenemos muchas cosas que se pueden poner en valor y eso es lo que nosotros queremos reivindicar», apunta Blanco.

«Queremos dar a conocer este reloj y ponerlo en valor como elemento turístico» Lorenzo Blanco

La importancia que él le otorga a este reloj está recogida en su libro 'Badajoz en ¿875? problemas de matemáticas' donde también habla de otros relojes solares que hay en la ciudad como los de Puerta del Pilar y junto al instituto Bioclimático. «Intentamos enseñar matemáticas y cultura», comenta.

Un patrimonio que Blanco quiere que el Consistorio ponga en valor. Por eso, independientemente de que este año se haga la reforma o no del reloj desde MECyT, van a organizar paseos por los relojes de sol, para darlos a conocer a los pacenses.