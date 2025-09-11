Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:40 | Actualizado 19:27h. Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de Madrid y Badajoz colaboran en una redada que está centrada en la calle Amparo del Casco Antiguo desde primeras horas de la tarde de este jueves. Los agentes confirman que tienen la operación abierta, que buscan sustancias estupefacientes y que ya han detenido a varias personas.

En estos momentos están cortadas al tráfico las las calles Sepúlveda, Benegas y Amparo, dado que la operación se mantiene abierta. Hasta los próximos días no se podrán conocer los resultados de la operación, pero todo apunta a que se trata de una redada importante.

Los vecinos han alertado de ruidos fuertes que correspondían a la apertura de varias puertas por parte de los agentes. En esta zona de la ciudad existen puertas reforzadas, blindadas, que ofrecen más resistencia a los golpes que las más comunes en los domicilios.

Los policías que llevan a cabo la operación portan armas largas y llevan las caras cubiertas con pasamontañas. Cuentan con el apoyo de las unidades caninas que rastrean la zona.

Este dispositivo se une a al menos otros dos que se han sucedido en las últimas semanas. Uno tuvo lugar en la barriada de Suerte de Saavedra, estaba dirigido por la Policía Nacional de Sevilla y formaba parte de los trabajos para desmontar una banda dedicada a robos. Se le imputan 32 robos en distintos municipios. Al menos, hubo un detenido en la barriada pacense. En la segunda quincena de agosto, detuvieron a dos personas en la barriada de La Cañada-Moreras. Los agentes se incautaron de quince armas de fuego y droga.

Temas

Badajoz