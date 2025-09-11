HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policía Nacional, en el operativo. ÁNGEL MÁRQUEZ
Badajoz

Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas

La Policía Nacional mantiene abierta una operación este jueves desde primeras horas de la tarde

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:40

Agentes de la Policía Nacional de Madrid y Badajoz colaboran en una redada que está centrada en la calle Amparo del Casco Antiguo desde primeras horas de la tarde de este jueves. Los agentes confirman que tienen la operación abierta, que buscan sustancias estupefacientes y que ya han detenido a varias personas.

En estos momentos están cortadas al tráfico las las calles Sepúlveda, Benegas y Amparo, dado que la operación se mantiene abierta. Hasta los próximos días no se podrán conocer los resultados de la operación, pero todo apunta a que se trata de una redada importante.

Los vecinos han alertado de ruidos fuertes que correspondían a la apertura de varias puertas por parte de los agentes. En esta zona de la ciudad existen puertas reforzadas, blindadas, que ofrecen más resistencia a los golpes que las más comunes en los domicilios.

Los policías que llevan a cabo la operación portan armas largas y llevan las caras cubiertas con pasamontañas. Cuentan con el apoyo de las unidades caninas que rastrean la zona.

ÁNGEL MÁRQUEZ

Este dispositivo se une a al menos otros dos que se han sucedido en las últimas semanas. Uno tuvo lugar en la barriada de Suerte de Saavedra, estaba dirigido por la Policía Nacional de Sevilla y formaba parte de los trabajos para desmontar una banda dedicada a robos. Se le imputan 32 robos en distintos municipios. Al menos, hubo un detenido en la barriada pacense. En la segunda quincena de agosto, detuvieron a dos personas en la barriada de La Cañada-Moreras. Los agentes se incautaron de quince armas de fuego y droga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  2. 2

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  4. 4

    «¿Dejamos de trabajar para llevar a nuestros hijos a clase?»
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  7. 7 La FIFA envió al Badajoz el primer requerimiento de pago en abril de 2024
  8. 8 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura
  9. 9 «Queremos que nos arreglen Virgen de la Montaña, no entramos en cómo se haga»
  10. 10 Un copa, tres vinos, dos tapas y bombones por 10 euros y por una buena causa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas

Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas