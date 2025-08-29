Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la operación en Las Moreras de Badajoz

R. H. Viernes, 29 de agosto 2025, 09:24 Comenta Compartir

Sustraían joyas, relojes, dinero e incluso armas y en los registros también se encontró droga. La Guardia Civil ha detenido en Badajoz a dos ladrones expertos en robar en viviendas y vehículos en varias provincias. Tras un fuerte despliegue de uniformados en la capital pacense, los agentes han intervenido una quincena de armas de fuego.

La Benemérita indica que los dos arrestados actuaban principalmente en pueblos de Extremadura, además de Madrid y Toledo. La investigación fue iniciada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Badajoz a raíz de varios robos cometidos en domicilios de la capital pacense y otros cinco pueblos de la provincia.

Ampliar Los arrestados, en la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz. HOY

Coches de alta gama robados

Antes de asaltar los inmuebles que seleccionaban como objetivos, sustraían un coche de alta gama en otra provincia para utilizarlo en los robos de las casas. Durante su desplazamiento cambiaban las placas de matrícula por otras que también robaban, o suplantaban a las originales de otros vehículos coincidentes con el mismo modelo.

Una vez forzaban los accesos a las propiedades, se adentraban en su interior para apoderarse de dinero, joyas y armas.

Avanzada la investigación de la Guardia Civil, y una vez conocidas las identidades de los integrantes de este grupo criminal, se realizó el registro de ocho domicilios de Badajoz, dentro de las barriadas de Cañada-Moreras y en el Complejo Olímpico Ibérico.

Entre otros objetos intervenidos para cometer los asaltos se hallaron chalecos antibalas, trece armas largas y dos cortas (algunas de ellas sustraídas y con números de serie borrados), armas blancas, joyas ya reconocidas y devueltas a sus legítimos propietarios, hachís, marihuana y algo más de 12.000 euros.

Ampliar Los registros se llevaron a cabo en la barriada de Cañada-Moreras y en el Complejo Olímpico Ibérico.

También ha sido recuperado un vehículo sustraído en Alcalá de Henares (Madrid). La operación denominada 'Bankasalt' ha culminado con la detención de dos de los autores por 11 delitos de robos en inmuebles, 12 robos de vehículos, atentado a los agentes de la autoridad, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y pertenencia a grupo delictivo.

Ampliar Despliegue en Las Moreras. Pakopí

La Guardia Civil continúa con la búsqueda del resto de los integrantes del grupo, quienes «se encuentran plenamente identificados». Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos.