Raúl, becado por La Caixa: «Es difícil explicarle a un comité que no te conoce por qué deben financiar tu carrera»

En el mundo académico las becas son una puerta que se abre para aquellos estudiantes que, más allá de su esfuerzo y talento, enfrentan limitaciones ... económicas. Así es el caso de Raúl Arrabal, un alumno del IES Reino Aftasí, quien, tras un proceso de selección riguroso, ha conseguido la codiciada Beca Fundación 'La Caixa' por segundo año consecutivo. Esta beca, que se concede a nivel nacional, es un reconocimiento a la excelencia académica y personal, y ha sido clave para que Raúl pueda continuar sus estudios académicos sin que los obstáculos económicos frenen su progreso.

Este año la Fundación 'La Caixa' ha recibido 1.600 solicitudes pero solo ocho afortunados han sido seleccionados para ver cómo su esfuerzo se ve recompensado con una beca que les permitirá continuar con sus estudios universitarios.

Raúl se ha convertido en el segundo alumno seleccionado para la Beca Fundación 'La Caixa' de este instituto. El primer estudiante en conseguirla fue Joel, quien obtuvo la beca en 2024. Así, Raúl se convierte en el segundo alumno consecutivo del I.E.S. Reino Aftasí en recibir este prestigioso galardón.

La beca exige que los solicitantes tengan una media superior a 8,5 en su etapa de la ESO y Bachillerato, además de contar con una beca MEC concedida previamente. Pero, a partir de las 1600 solicitudes iniciales, los seleccionados no solo son evaluados por su rendimiento académico. De los 150 estudiantes preseleccionados, la Fundación 'La Caixa' se enfoca en aspectos mucho más personales y humanos: la motivación, las experiencias de vida y la disposición de los candidatos para formar parte del grupo de becarios de la Fundación.

En la rama de Raúl, la de ciencias sociales, se seleccionaron 24 estudiantes. A partir de ahí, la evaluación continuó con entrevistas personales, donde se les preguntó sobre su vida personal, sus sueños y sus valores. «Ellos lo que buscan es una persona que vaya acorde con las ideas de la Fundación y que esté dispuesta a trabajar en el grupo de becarios», nos comenta Raúl, quien recuerda cómo la entrevista se llevó a cabo de manera online, en dos jornadas (miércoles y jueves, 28 y 29 de junio), con una duración de 20 minutos.

Además de las entrevistas, el proceso de selección incluye la entrega de una carta de motivación escrita por el propio candidato, junto con dos cartas de recomendación redactadas por profesores, el jefe de estudios o incluso el director del centro. Este componente es fundamental, ya que permite al comité conocer mejor al alumno, valorar su compromiso y descubrir su verdadero potencial.

«Es difícil explicarle a un comité que no te conoce por qué deben financiar tu carrera», confiesa Raúl. A pesar de la dificultad de la tarea, él confió en la autenticidad de su mensaje. Y, tras superar las entrevistas y obtener un resultado positivo, fue seleccionado como uno de los siete becados a nivel nacional en la rama de Arte y Humanidades.

El becado, Raúl Arrabal, junto a su familia y director del centro IES Reino Aftasí

En el caso de Raúl, el destino será la Universidad de Sevilla, donde se matriculará en Grado de Historia. La Beca Fundación 'La Caixa' no solo cubre los gastos académicos en España, sino que también permite al estudiante vivir un año académico en el extranjero, en un programa Erasmus.

La beca consiste en una ayuda económica de 750 euros al mes, con un suplemento de 400 euros adicionales durante el año de Erasmus. Para mantenerla, Raúl deberá mantener una media superior a 8 y aprobar todas las asignaturas. «Personalmente, ha sido muchísimo trabajo y dedicación», afirma Raúl, agradeciendo el apoyo tanto de su familia como de sus profesores, quienes han sido fundamentales para que pudiera alcanzar este logro.

«Raúl es un alumno excelente»

Francisco Sánchez, director del IES Reino Aftasí, comenta con satisfacción el logro de Raúl. «Es un gran reconocimiento para él y para nuestro centro. Vemos que todo lo que se está trabajando en este centro está sirviendo».

El apoyo familiar y del profesorado ha sido clave en el proceso. «Sin el apoyo tanto familiar como del profesorado no habría podido ni llegar a obtener la beca; me han ayudado muchísimo», asegura Raúl. Y no solo él lo sabe: su familia y sus profesores se sienten igualmente orgullosos de su éxito.

Para Raúl, esta beca es más que una ayuda económica: es una oportunidad para estudiar sin tener que preocuparse por las limitaciones financieras. «Para mí es muy especial ser de las pocas personas que pueden estudiar a pesar de la limitación en los recursos económicos y sin tener que trabajar», reflexiona, consciente del privilegio que representa haber sido seleccionado para esta beca.

El futuro de Raúl está lleno de posibilidades, y su historia sirve de inspiración para otros jóvenes que, como él, tienen el talento y la determinación para superar cualquier barrera.