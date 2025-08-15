La racha de averías en Badajoz se debe a que las tuberías antiguas no soportan cambios de presión

Tres barrios de Badajoz están pendientes de los grifos estos días y puede que más vecinos tengas problemas las próximas semanas. El verano es ... una época complicada para las tuberías de la ciudad. La racha de averías se debe a que las tubería antiguas no soportan los cambios de presión propios de esta época.

La empresa responsable de la red de aguas, Aqualia, explica que entre el 70 y el 80% de las tuberías de Badajoz son antiguas, por lo que son especialmente vulnerables.

La mala racha arrancó hace dos semanas con una avería grave en María Auxiliadora. La conducción principal de la zona reventó el viernes pasado a primera hora e inundó tres calles. Algunos vecinos tardaron tres días en recuperar el suministro. Este fin de semana, además, ha habido quejas por falta de presión de agua tanto en esta zona de Badajoz como en Huerta Rosales.

El sábado, solo 24 horas después del problema en María Auxiliadora, hubo una ruptura en Antonio Domínguez, en la calle Lirio. De nuevo varios vecinos han estado días sin tener normalidad en su suministro, y todo en plena ola de calor.

Tanto en María Auxiliadora como en las calles de Antonio Domínguez las averías en la red de aguas son recurrentes.

A la lista de afectados se sumaron el lunes los vecinos de Sinforiano Madroñero. En su caso se inundaron varios garajes y la empresa concesionaria de aguas acudió en busca de la avería. Tardó varios días en dar con la fuga. Los operarios tuvieron que hacer agujeros a lo largo de la avenida en busca del escape para poder devolver el suministro a los vecinos de la zona.

Las causas

Desde Aqualia indica que este tipo de rachas de averías no son raras, especialmente en verano. No se debe a la ola de calor, sino a los cambios de presión propios de esta época. A principios del verano, incluso antes, aumenta la demanda, entre otros motivos, para llenar las piscinas. Posteriormente la demanda baja, pero la presión sigue alta y suelen producirse roturas.

«Hay vecinos que faltan de casa o solo están unos días, se van los fines de semana y esos cambios suelen producir las averías», detallan desde la empresa concesionaria que se ocupa del mantenimiento de la red.

En Aqualia también indican que es normal que las roturas de produzcan en cadena, en redes que están conectadas. «Cuando hay una rotura en una tubería grande, una de las gordas, se sustituye, pero eso puede provocar precisamente variaciones de presión y que rompa otra tubería, normalmente más pequeña, que este conectada».

La vulnerabilidad de las tuberías de Badajoz se debe a su antigüedad. La mayoría de la red es antigua, en muchos casos de fibrocemento, y por tanto susceptible a los cambios de presión. No ocurre en las calles donde se han cambiado los tubos viejos por las nuevas canalizaciones de PVC.

Desde Aqualia aseguran que la única solución para reducir el número de incidencias son inversiones para renovar la red. Estos proyectos tendrían que llevarlos a cabo el Ayuntamiento de Badajoz con fondos municipales.