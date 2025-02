Quince diputados del PSOE y uno del PP tendrán sueldo en la Diputación de Badajoz

PSOE y PP defienden los salarios ajustados «a la responsabilidad»

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, la portavoz del PSOE, Raquel del Puerto, y el portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, defendieron ayer que son salarios ajustados a la responsabilidad que conlleva la Diputación. «Yo de quien desconfío siempre es de aquél que no quiere cobrar por dedicar las 24 horas del día a trabajar», dijo Gallardo y recogió Europa Press. La portavoz del PSOE, Raquel del Puerto, valoró que la corporación en general y el equipo de gobierno en particular está formado por alcaldes con una dilatada trayectoria y una gran experiencia política. Defendió que tanto la responsabilidad como el trabajo y el esfuerzo que realiza cada uno tiene que ser retribuido de una forma «justa y ajustada a la realidad». El portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, consideró cierto que todo trabajo debe ser retribuido y que muchas veces la gente se fija en las cantidades, pero no en el trabajo que conlleva esa responsabilidad.