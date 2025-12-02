El PSOE denuncia el mal estado de las aceras en la Ronda Norte

Redacción BADAJOZ. Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El PSOE denuncia el mal estado de las aceras en el tramo final de la avenida Manuel Rojas Torres –la conocida Ronda Norte, a la altura del área comercial–. La formación pone el foco en el levantamiento y rotura de las losas a causa del crecimiento del arbolado.

Los socialistas aseguran que «evidencia un problema serio de accesibilidad y de mantenimiento urbano». De esta manera urgen al equipo de Gobierno una solución porque «es una acera impracticable para cualquier persona en silla de ruedas o con movilidad reducida, y muy incómoda e insegura incluso para un peatón corriente».

La formación lamenta la mala imagen que estos desperfectos dejan en la ciudad, ya que, a su entender, «mantener aceras así es complicado. No se trata de mejoras estéticas ni de grandes inversiones: es simplemente garantizar que cualquier persona pueda caminar sin tener que elegir entre sortear huecos o bajar a la calzada».

Previsión

Asimismo, el PSOE sostiene que este tipo de situaciones debería estar previsto. «Pero todo el mundo conoce la desidia histórica del equipo del PP en el mantenimiento de la ciudad. Ni la cascada de privatizaciones ni las actuaciones puntuales, siempre muy publicitadas, logran revertir el grave deterioro del mantenimiento urbano, que ya es estructural», aseguran.