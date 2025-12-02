HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSOE denuncia el mal estado de las aceras en la Ronda Norte

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El PSOE denuncia el mal estado de las aceras en el tramo final de la avenida Manuel Rojas Torres –la conocida Ronda Norte, a la altura del área comercial–. La formación pone el foco en el levantamiento y rotura de las losas a causa del crecimiento del arbolado.

Los socialistas aseguran que «evidencia un problema serio de accesibilidad y de mantenimiento urbano». De esta manera urgen al equipo de Gobierno una solución porque «es una acera impracticable para cualquier persona en silla de ruedas o con movilidad reducida, y muy incómoda e insegura incluso para un peatón corriente».

La formación lamenta la mala imagen que estos desperfectos dejan en la ciudad, ya que, a su entender, «mantener aceras así es complicado. No se trata de mejoras estéticas ni de grandes inversiones: es simplemente garantizar que cualquier persona pueda caminar sin tener que elegir entre sortear huecos o bajar a la calzada».

Previsión

Asimismo, el PSOE sostiene que este tipo de situaciones debería estar previsto. «Pero todo el mundo conoce la desidia histórica del equipo del PP en el mantenimiento de la ciudad. Ni la cascada de privatizaciones ni las actuaciones puntuales, siempre muy publicitadas, logran revertir el grave deterioro del mantenimiento urbano, que ya es estructural», aseguran.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  5. 5 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  9. 9

    La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas
  10. 10

    Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PSOE denuncia el mal estado de las aceras en la Ronda Norte