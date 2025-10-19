HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un grupo de presos se abraza al terminan una sesión de OMtraining en el centro penitenciario de Badajoz. HOY

Un proyecto piloto enseña a los presos de Badajoz a gestionar emociones con ejercicio

Se trata de un método llamado OMtraining que está siendo estudiado en la Universidad de Extremadura para exportarlo a otros centros penitenciarios

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:53

«Yo me evado, me voy de la cárcel. Esto te vale para tus emociones, para equilibrar tu mente, equilibrar tu cuerpo, saber distinguir una ... emoción de otra». Es el testimonio de Paloma, una interna del centro penitenciario de Badajoz que forma parte de un proyecto piloto que trata de ayudar a los presos.

