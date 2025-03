El PP pide que Gallardo dé «una explicación que mitigue el daño a la Diputación» por la contratación de Azagra

Tras conocerse este miércoles que la jueza Beatriz Biedma ha llamado a declarar como investigados a David Azagra y a Miguel Ángel Gallardo, el ... Grupo Popular de la Diputación de Badajoz ha manifestado su queja por «el daño que la contratación del David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno de España, está acarreando desde hace años a la imagen de toda la institución».

El portavoz del Grupo Popular provincial, Juan Antonio Barrios, cree que ya ha llegado el momento de que «el presidente de la Diputación dé la cara y ofrezca una explicación que mitigue, aunque sea en parte, el daño ya provocado a nivel nacional sobre la gestión de los recursos provinciales».

Los populares pacenses consideran que Miguel Ángel Gallardo «debe asumir responsabilidades políticas y mostrar un mayor respeto a la dignidad de su cargo como máximo representante de todos los municipios de la provincia de Badajoz».

El PP provincial sostiene además que la citación judicial «siembra todo tipo de dudas y especulaciones sobre la limpieza y equidad de algunos procesos de selección de personal llevados a cabo en la Diputación de Badajoz, y también sobre la gestión de los fondos y recursos», indica el partido en un comunicado.

Juan Antonio Barrios ha recordado que cuando trascendió la contratación del músico y hermano de Pedro Sánchez como coordinador de los conservatorios provinciales los populares pidieron su cese inmediato vía moción. Añade el PP que fue su acción de fiscalización la que lideró la constitución de una comisión de investigación «que, por un lado, sirvió para dejar claro que no se había llevado a cabo ningún tipo de control sobre la forma en que trabajaba David Sánchez y que, por otro, derivó en el proceso judicial y la investigación que se llevan a cabo en el Juzgado de Instrucción de Badajoz y por parte de la UCO de la Guardia Civil».

El portavoz regional de los populares reclama explicaciones al secretario general del PSOE extremeño: «Su silencio es ensordecedor»

Desde la dirección del PP regional, apenas dos horas después de hacerse público que el secretario general del PSOE deberá declarar en sede judicial en calidad de investigado , también se pide a Gallardo que dé explicaciones a los extremeños y al PSOE que aproveche el momento «casi para refundarse».

El portavoz regional del PP y del grupo parlamentario, José Ángel Sánchez Juliá, considera que la situación judicial de Gallardo merece que los socialistas reflexionen y actúen. «Ha habido muchos casos de corrupción en el PSOE de Extremadura, pero es la primera vez que su secretario general se va tener que sentar en un banquillo como imputado», ha dicho. «¿Hasta dónde está dispuesto el señor Gallardo a emponzoñar la política?», se ha preguntado. «Hasta ahora no ha dado una explicación, no ha dado la cara en torno a este caso y hoy, tras su citación, es el momento de que dé explicaciones a todos los extremeños, porque esto no es un bulo ni una mala noticia ni un dime y un direte, sino una imputación judicial, que es algo tremendamente serio».

Sánchez Juliá cree, además, que el PSOE debe llevar a cabo una «profunda reflexión sobre lo que está pasando, porque los extremeños no se merecen que ese partido sea la casa de los líos y que Extremadura sea noticia nacional por su imputación». Para el portavoz regional del PP, «el silencio de Gallardo y del PSOE duele, es ensordecedor y los extremeños merecen explicaciones», ha insistido.

«El PP -ha añadido- quiere un cambio en el PSOE, con el proceso congresual en marcha las bases del partido deben replantearse muchas cosas, es el momento de elegir a servidores públicos que vengan a servir a los ciudadanos y no a servirse a ellos mismos; el PSOE tiene una oportunidad para refundarse porque no está a la altura de los extremeños».