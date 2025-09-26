El encuentro tecnológico 'Potencial Digital' se celebrará el 2 y 3 de octubre en Badajoz

La segunda edición de 'Potencial Digital' tendrá lugar el 2 y 3 de octubre en Badajoz. El año pasado se convirtió en el mayor punto ... de encuentro tecnológico de Extremadura, generando más de 5 millones de impresiones digitales en sólo dos días, y en esta ocasión ya se han inscrito más de 3.000 asistentes presenciales entre profesionales, estudiantes y empresas, y se espera superar la cifra de los 6.000 asistentes del año pasado.

En la edición del 2025 están previstos contenidos en materia de IA, ciberseguridad, robótica, automatización y transformación digital. Estos serán los ejes de un congreso que promete ser aún más grande, más disruptivo y más inspirador.

Dos días de formación, inspiración y networking en un ecosistema de innovación diseñado dentro de la institución ferial de la capital pacense con la participación de referentes en las materias protagonistas de Europa y Latinoamérica, expertos, casos de éxito reales y tecnología de última generación.

De este modo lo han explicado en rueda de prensa este jueves en Mérida el secretario general de Transformación Digital, Juan Carlos Preciado, el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, y el director de la Cátedra Incibe-UEx en la Escuela Politécnica de la UEX, Andrés Caro. Preciado, ha destacado que Potencial Digital materializa en un evento lo que significa la Estrategia de Transformación Digital, y ha recordado que Extremadura crece por encima de la media en intensidad digital desde la puesta en marcha de la Estrategia en el 2024.

Al igual que el año pasado en Cáceres, 'Potencial Digital' es un evento gratuito, pero tiene limitación de aforo, así que desde ya mismo aquellos que quieran asistir pueden comenzar a reservar su plaza.