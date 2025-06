Portugal convierte su fiesta nacional en un día de compras en Badajoz

Con 54,23 euros llenó este martes el depósito de su coche Fabio Ulloa, veinte euros menos de lo que paga en Elvas, donde vive ... y donde le cuesta llenarlo entre 73 y 75 euros

«Hace años que no echo gasoil en Portugal, es mucho más caro que es España, por eso siempre vengo aquí», dice este visitante, que asegura que le merece la pena recorrer los 20 kilómetros que separan su ciudad de Badajoz para repostar.

«He aprovechado que allí es fiesta para venir a llenar el depósito. Mi mujer también está llenando el del otro coche. Venimos cada dos fines de semana porque a final de mes nos ahorramos cien euros por no repostar allí», contaba Ulloa.

El precio del combustible en la gasolinera de Las Bóvedas, junto a la autovía A-5, es de 1,49 euros el litro de gasolina. Mientras que en Elvas está a 1,78 de media.

Como el país vecino celebraba su fiesta nacional, en conmemoració de la vida y obra del poeta Luis de Camões, decenas de portugueses vinieron hasta Badajoz para hacer compras. Esto permitió que muchos trabajadores, como Ulloa vinieran a Badajoz. «Aquí echo gasoil desde que era pequeño. Entonces, acompañaba a mi padre, que siempre venía a Badajoz porque era más barato que en Portugal».

Él no fue el único luso que durante la mañana de ayer paró en la gasolinera de Las Bóvedas. Joao Grat también vino desde Portalegre solo para llenar su coche.

«Estamos teniendo mucho movimiento de portugueses. Se nota que hoy es festivo allí, porque han venido muchos clientes nuestros que suelen acudir los fines de semana», explica desde la gasolinera Las Bóvedas Francisco Carrasco.

Rita Botelho es una de las clientas que suele venir los sábados a repostar. «Vengo desde Elvas. Me gusta venir a Badajoz, he aprovechado para hacer unas compras y lo último es la gasolina», contaba esta mujer que había ido al Centro Comercial Conquistadores y a Mercadona para llevarse detergente, que también es más económico.

Bombona

Para intentar ahorrar en el gasto de combustible vino desde Vila Boim, Gracia Morais, que llenó el depósito y se volvió a su país porque quería disfrutar del día de fiesta con unos amigos con los que había quedado para comer.

«Vengo a por gasolina y me vuelvo, hay compatriotas que cada vez que vienen a Badajoz van a El Faro. A mí no me gusta porque siempre hay demasiada gente, así que no voy nunca», zanjó.

Morais es otra de las clientas habituales de esta gasolinera, donde viene varias veces al mes no solo a por gasoil. Ella también compra aquí las bombonas de butano porque cuestan la mitad que en Portugal.

Una bombona metió también en el maletero de su coche Fabio Ulloa. «Allí me piden 34 euros por una, aquí cuesta 16. Así que siempre me la llevo de aquí porque si no es imposible llegar a final de mes con esos precios tan elevados. Todo lo que merece la pena comprarlo en España, vengo a por ello», dijo.

Ampliar Clientes lusos en El Faro. ÁNGEL MÁRQUEZ

La diferencia de precio es tan elevada que Francisco Carrasco cuenta que hay días en los que en la gasolinera venden alrededor de 50 bombonas a portugueses. «Es una locura. Aquí viene muchísima gente del otro lado de la Raya a por butano porque el ahorro es lo que preocupa a todo el mundo».

La estación de servicio que hay en el parking de El Faro también percibió ayer un aumento de portugueses. «Desde primera hora de la mañana están viniendo muchos a llenar el depósito. Algunos hasta han venido con garrafas para llenarlas», contaba el encargado de los surtidores de combustible que Ballenoil tiene en el centro comercial, José Ramón Gamero, que apunta que el 20% de los clientes que recibe son portugueses, y que una de las características de estos es que siempre que repostan llenan el depósito hasta arriba.

Antes de echar combustible, Joana Olivenza y Gabriela del Carmen fueron a hacer compras al centro comercial.

Ellas aprovecharon para mirar ropa ya que ayer no tenían que trabajar y que tampoco había clases en la universidad.

«Venimos a El Faro muy a menudo. Solemos aprovechar los fines de semana, pero hoy allí está todo cerrado, y hemos venido al mercadillo del martes, que no lo conocíamos», detallan.

Salieron de Elvas a las 9.30 de la mañana junto a su madre, que era quien quería ir al mercadillo. «Ella ha venido más veces, pero yo no lo conocía. Me ha parecido muy caro, pero creo que tenía cosas de calidad», subrayaba Joana, que pese a que considera que el precio de la ropa es el mismo en ambos países, se compró unas faldas, un vestido y varias camisetas.

El Faro era su última parada antes de echar gasolina y volver a Elvas, querían ver algunas tiendas para comprar regalos y comer juntas.