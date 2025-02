Desaparecido en Badajoz: La policía sigue sin rastro de Pablo Sierra tras cuatro días de búsqueda en Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 6 de diciembre 2021 | Actualizado 07/12/2021 07:47h. Comenta Compartir

Ni en el río ni fuera de él. Tras casi 40 horas de búsqueda en cuatro jornadas y cinco días desaparecido, no hay rastro de Pablo Sierra Moreno. El estudiante de 21 años de la Universidad de Extremadura desapareció el jueves por la noche y la investigación sigue sin aclarar qué ocurrió y dónde está Pablo.

El joven fue visto por última vez el jueves en la calle Zurbarán. Iba a coger un autobús urbano para volver a la residencia universitaria en la que vive. La alarma saltó el viernes, cuando sus familiares y amigos no lo localizaron y se halló un teléfono móvil en Las Crispitas que presumiblemente es suyo. Los investigadores creyeron que estaba en el río, que fue rastreado viernes por la noche, sábado y domingo. Este lunes la estrategia ha cambiado. La Policía Nacional, responsable de la investigación, parece trabajar con la hipótesis de que no es una desaparición voluntaria y ha buscado a Pablo Sierra en distintos barrios de la ciudad.

Han rastreado Los Colorines, Las Cuestas de Orinaza, las laderas del Fuerte de San Cristóbal, Suerte de Saavedra y la zona del arroyo Rivillas. No ha habido resultados.

Desde la Policía Nacional aseguran que la investigación se desarrolla en distintos ámbitos y que las líneas que siguen les han llevado a rastrear esas zonas. Se han investigado las últimas señales de ubicación de su teléfono (a través del GPS), se han registrado sus efectos personales y se están visionando cámaras de seguridad para tratar de localizar sus movimientos.

La búsqueda de Pablo Sierra continuará este martes, pero se desconocen las ubicaciones donde tendrán que ir los efectivos. Están a la espera de que la Policía Nacional marque las líneas de investigación que se seguirán.

En el operativo de este lunes han participado una veintena de voluntarios entre Cruz Roja y Protección Civil. También dos ambulancias medicalizadas y unidades de las policías locales y nacionales que hicieron de apoyo. A diferencia de las jornadas anteriores no ha habido lanchas rastreando el cauce del Guadiana y tampoco medios aéreos, ya que el domingo contaron con un helicóptero de la Policía Nacional.

La novedad ha sido la incorporación a la búsqueda una unidad de la Guardia Civil con perros especializados en búsqueda de personas. Este equipo trabajó a las órdenes de los investigadores de la Policía Nacional. Los canes no acompañaron al dispositivo principal de búsqueda, sino que rastrearon otras zonas. Recorrieron el río, por ejemplo, rastreando El Pico del Guadiana y también los alrededores de los puentes de la ciudad.

La búsqueda se retomará hoy, pero se desconoce la zona de rastreo. Lo decidirá la Policía Nacional según las líneas de investigación

Por su parte, el dispositivo terrestre inició su trabajo a las nueve de la mañana. El barrido del terreno comenzó en la zona de los depósitos más cercana a Los Colorines y los efectivos fueron en dirección a Las Cuestas de Orinaza. Es una zona amplia con muchos solares y terrenos además del antiguo vertedero que fue sellado. El puesto de mando se instaló delante de los depósitos de agua para coordinar la operación.

Ampliar El dispositivo de búsqueda trabajando en La Luneta. PAKOPÍ

Poco antes de la una de la tarde se desplazaron hasta las laderas del fuerte de San Cristóbal que recorrieron durante una hora. Varios visitantes se sorprendieron mientras paseaban por el monumento y se vieron rodeados por los voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil.

También hubo incredulidad por la tarde en Suerte de Saavedra donde continuó el dispositivo tras dos horas de descanso. Se reunieron en la avenida Antonio Hernández Gil para rastrear los solares del barrio, seguir por la carretera de Sevilla y bajar al cauce del Rivillas. El rastreo continuó hasta que se fue la luz.

La Policía Nacional no ha aclarado por qué se busca a Pablo Sierra en estas zonas. No dio datos «para no entorpecer la investigación». El joven desapareció en la calle Zurbarán, en pleno centro, y se dirigía a la avenida de Elvas, donde vive en una residencia universitaria.

Las zonas que se han rastreado tienen en común que cuentan con solares y terrenos de extrarradio. También que son barrios con una mayor conflictividad.