La Policía Nacional en la calle Vistahermosa de San Roque. HOY
Badajoz

La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque

Los hechos han tenido lugar en la calle Vistahermosa

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:41

La Policía Nacional ha intervenido este martes en una reyerta en el barrio de San Roque de Badajoz. El enfrentamiento se ha ... producido en una vivienda de la calle Vistahermosa.

