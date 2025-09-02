La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque

La Policía Nacional ha intervenido este martes en una reyerta en el barrio de San Roque de Badajoz. El enfrentamiento se ha ... producido en una vivienda de la calle Vistahermosa.

Los hechos han tenido lugar poco antes de las doce de la mañana. La policía ha recibido la llamada de un vecino que les alertaba de una reyerta en marcha en esta vía de San Roque hasta donde se han desplazado con varias unidades policiales.

La presenta policial ha conseguido acabar con el conflicto, no se han producido detenidos aunque los agentes han identificado a varios residentes de la zona.

El despliegue policial ha causado mucho revuelo en el barrio. Los agentes han hablado con los vecinos para tratar de determinar cómo comenzó la discusión y quienes son los responsables.