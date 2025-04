«En la Policía Local de Badajoz solo vemos ataques a nuestro cuerpo»

«La Policía está más cabreada que un indio, tan solo vemos ataques a nuestro cuerpo y les recuerdo (a la corporación municipal) que seguimos ... sin cobrar servicios extraordinarios de feria de 2022 o el maratón de 2021. Se nos adeudan más de 50.000 euros». Así se expresa el portavoz del sindicato policial, Aspolobba, Manuel Manzano, el día después de que el PSOE rechazara en pleno la concesión de las medallas al Mérito Policial este jueves.

La Policía iba a tener su día grande el próximo 15 de septiembre, pero el segundo rechazo del PSOE a estas medallas (en julio negó la urgencia para el debate y no se pudo votar en pleno) ha hecho que el alcalde, Ignacio Gragera, se pregunte si es mejor celebrar unos actos más reducidos en comparación a ediciones anteriores.

El PSOE se apoyó este jueves en dos motivos para rechazar la concesión. El primero es de trámite, al considerar que no todos los mandos que deben seleccionar a los conmemorados estaban en el momento de la selección. Pero Aspolobba no lo ve de la misma manera.

«El PSOE no decía la verdad en absoluto cuando el concejal (Javier Monroy) afirmó que más de 20 mandos tenían que decidir. Y cuando se dice una verdad a medidas, se miente. Eso es para otros reconocimientos, como el Premio a la Mejor Unidad, Equipo, Grupo, Departamento o similar. Pero no para el Mérito Policial. En este caso es la Jefatura del cuerpo la que propone a la Alcaldía y lo que dice el reglamento es que se debe asesorar policías o con la Jefatura».

La segunda razón esgrimida por el PSOE es que no veían mérito en diez de los 14 agentes seleccionados. El sindicato Aspolobba no entra a valorar quiénes la merecen y quiénes no. «No hemos visto el expediente de 170 páginas», argumenta Manuel Manzano. Pero sí afirma que el sindicato siempre ha defendido que se concedan un máximo de tres. De esta manera, quieren cuidar la excepcionalidad del reconocimiento.

«Lo hemos dicho siempre y lo mantenemos: Hay que darle un empaque suficiente, no se pueden dar 300. Diferente es que se dé un reconocimiento con felicitación o diploma», considera el portavoz sindical de los agentes. «La medalla al mérito se da porque el policía se juega el cuerpo en la calle».

«Si (Javier Monroy) quiere ser jefe de la Policía Local, que se presente a unas oposiciones» manuel manzano, portavoz de aspolobba

Manuel Manzano se muestra indignado con el concejal socialista Javier Monroy, que es policía local de profesión y ahora desempeña un cargo en la Academia de Seguridad Pública. Fue este quien defendió la negativa a las medallas por parte del PSOE.

«Monroy es policía y no dice la verdad (...). No tiene sentido ni fundamento. ¿Pretende ser jefe de la Policía Local? Que se presente a una oposición. La Policía es un cuerpo jerarquizado, no se dan los puestos a dedo y (el PSOE) no puede pretender desde una bancada decidir cómo se organiza una plantilla».

Servicios extraordinarios

Los agentes mantienen el pulso con el Ayuntamiento por el impago a los agentes de los servicios extraordinarios, que son voluntarios. Para poder convocar estos turnos, los policías deben estar inscritos en una bolsa que ahora mismo está vacía. Es la forma de protestar por los impagos de los ejercicios 2021 y 2022. «La unanimidad de los agentes no va a volver a trabajar servicios voluntarios extraordinarios».

Aspolobba ha elaborado una relación de impagos que suman 24.222 euros en 2021 y 26.428 euros en 2022. En total, 50.000 euros. Aparecen partidos de fútbol, el maratón de 2021, Nochebuena, Nochevieja y Día de Reyes, entre otros servicios. «¿Cómo pretenden insinuarnos que trabajemos en refuerzos voluntarios?», se pregunta el portavoz del sindicato.

Mañana sábado se celebra la Noche en Blanco. La Policía Local cumplirá 33 servicios. «Son compañeros de servicio ordinario, quizás han tirado de alguien que no tenga los cinco festivos hechos y recogidos en la jornada anual obligatoria», señala.

Este septiembre se dan cita muchas actividades que tradicionalmente requerían de esos servicios extraordinarios porque el cuerpo no tiene agentes suficientes para atender todas las necesidades. A final de mes, por ejemplo, se celebra Almossassa, que coincidirá con el Día de la Bicicleta.

La Policía Local no tiene concejal desde que el alcalde, Ignacio Gragera, cesó a María José Solana el 7 de julio. El PP, al que corresponde esta delegación por el pacto de gobierno, continúa sin nombrar a un sucesor.