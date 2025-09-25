La Policía detiene a dos jóvenes por robar a un cuponero cuando iba a trabajar en Badajoz Tras empujarlo al suelo, le sustrajeron con violencia dos bolsos que portaba, con su documentación personal, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y varios cupones

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Badajoz, detuvieron este miércoles a dos personas por su presunta autoría de un delito de robo con violencia e intimidación y estafa.

Según informa el Cuerpo Nacional, los hechos sucedieron sobre las 7.10 horas, cuando la víctima, un hombre de 47 años de edad que trabaja vendiendo cupones debido a su condición de invidente. El varón salió de su domicilio, situado en la barriada de San Fernando de la capital pacense, cuando fue abordado por la espalda por dos individuos. Tras empujarlo al suelo, le sustrajeron con violencia dos bolsos que portaba, con su documentación personal, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y varios cupones.

Los ladrones huyeron a la carrera del lugar, y la víctima se entrevistó con los agentes que inmediatamente acudieron a socorrerlo. Posteriormente fue asistido en un centro de salud.

Pocas horas después, los datos recabados permitieron localizar y detener a los presuntos autores tras haber hecho uso ilícito de las tarjetas bancarias que le habían sustraídas.

Los detenidos son dos jóvenes de 19 años de edad, quienes fueron trasladados a dependencias policiales.