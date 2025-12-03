La policía corta un tramo de Sinforiano Madroñero por el mal estado de la acera Lleva tres semanas cerrada, pero el Ayuntamiento indica que se reparará dentro de la obra que se está llevando a cabo en esta avenida

Natalia Reigadas BADAJOZ. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Muchos pacenses se sorprenden estos días al caminar por Sinforiano Madroñero y encontrarse una zona acordonada por la Policía Local de Badajoz, como si se tratase de la escena de un crimen. En el centro del cordón policial, en lugar de un cadáver, hay una baldosa partida y levantada envuelta, también, en precinto blanco y azul. Se trata de un tramo de la calle cortado desde hace tres semanas por el mal estado de la acera.

Según ha sabido HOY fueron los vecinos de Sinforiano los que llamaron a la policía para avisar del peligro. Como ocurre en varias zonas de la principal avenida de Valdepasillas el acerado está roto y levantado por las ramas de los árboles. En otoño, además, caen las hojas y los hoyos y los baches no se ven.

«Era un peligro porque estaba la acera cubierta de hojas y no se veía la baldosa saliente, alguien podía pegarse un golpe muy fuerte», explica Raúl Delgado, vecino de Valdepasillas que agradece que la policía advirtiese del peligro, «pero lleva más de tres semanas y no sabemos hasta cuándo estará así».

El Ayuntamiento de Badajoz asegura que se ha acotado esta zona porque está pendiente de una «actuación inmediata». «Se va a actuar en ella enseguida», afirman. Añaden que será el siguiente tramo de Sinforiano Madroñero que será reparado.

Hace cinco años que los vecinos de Valdepasillas piden la renovación del pavimento de Sinforniano Madroñero, muy dañado. Finalmente el pasado 31 de octubre el Ayuntamiento anunció el arranque de las obra de reparación de esta avenida. Los trabajos han comenzado en el entorno de la rotonda Isabel de Portugal y van avanzando hacia el río. Desde el Consistorio indican, sin embargo, que en el tramo cortado se acometerán lo antes posible para poder reabrirlo al paso de los peatones.

La zona cortada de Sinforiano es una de las áreas con más tránsito de peatones de la avenida, ya que coinciden varios comercios y establecimientos de hostelería. También está junto al aparcamiento creado recientemente entre Sinforiano y Juan Simeón Vidarte.

«Es un peligro y hay muchas zonas así. Ahora que caen las hojas y tapan el suelo la policía debería señalizar otros puntos con riesgo de caídas porque cualquiera, pero especialmente las personas mayores, se pueden hacer mucho daño», advierte María Jesús Holguera, una jubilada que vive en este barrio.

Los árboles

Los problemas en Sinforiano Madroñero están relacionados con los árboles de gran porte que adornan esta avenida. Los ejemplares, según destacan los vecinos, son una gran ventaja para dar sombra y refrescar esta calle, pero llevan años causando muchos problemas en el acerado. De hecho en los tramos de esta avenida en los que hay parterres, cerca del Puente Real, el acerado no se levanta. Sí en las zonas con alcorques donde las raíces de los árboles han levantado numerosas baldosas. También faltan muchas piezas cerca de los bordillos por el desgaste propio de los años.

En 2021, ante las quejas de los vecinos, el Consistorio pacense llevó a cabo una reforma y reparación de los alcorques de la avenida y sustituyó algunas baldosas rotas. Sin embargo los vecinos advirtieron que volverían a romperse y pidieron una renovación integral de todos los tramos de aceras de esta avenida. Ahora han comenzado los trabajos y esperan que el resultado acabe con las quejas por el mal estado de esta zona.