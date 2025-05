Pilar Sánchez-Garnica en la Feria del Libro de Badajoz: «Hay que conocer la historia para no repetirla»

Pilar Sánchez-Garnica, Premio Planeta en 2024 con su novela 'Victoria', aprovechó este sábado su visita a la 44ª Feria del Libro de Badajoz para ... advertir sobre la necesidad de conocer la historia para no repetirla.

Para ello, utilizó la etapa histórica en la que se desarrolla su novela, protagonizada por Victoria, «una de las mujeres alemanas que intentaban sobrevivir al horror que habían vivido durante la guerra, una de esas mujeres supervivientes que utilizaban sus talentos, cualquiera que fuera, para salir adelante y sacar adelante a los que más querían, en este caso a su hermana y a su hija».

«A la hora de escribirla me di cuenta de que muchas veces centramos la atención en lo mas terrible sin darnos cuenta de que también hay aspectos terribles y horribles muy similares en otros lugares del mundo en esa misma época, En este caso puse el foco en todo el hostigamiento, toda la violencia, toda la coacción que los nacis ejercieron durante los años 30 contra los judíos. Era el mismo hostigamiento, la misma violencia, la misma coacción que se estaba ejerciendo en un país democrático, con libertad, en el país más justo y democrático del mundo, que era los Estados Unidos, a un grupo de ciudadanos estadounidenses por el hecho de ser negros, de su raza. Y un poquito más al norte, porque eso ocurría en el sur, se estaba batiendo también una persecución delirante por razón ideológica, porque el hecho de ser comunista o sindicalista, o de haber tenido algún contacto con el ámbito comunista, podía suponer ser considerado como un apestado como mínimo»

«Se puede repetir la historia, de hecho se repite una y otra vez con distintos medios y distintas formas pero con las mismas consecuencias –advirtió Sánchez-Garnica–. Y no aprendemos porque tenemos a veces mala memoria y no entendemos lo que somos y cómo hemos llegado a serlo. porque a veces pensamos, sobre todo la gente joven, que el estado de derecho nos viene impreso en el ADN, que no nos lo puede arrebatar nadie, y estamos equivocados: si no lo protegemos, si no luchamos, si no defendemos ese estado de derecho, ese bienestar, lo que consideramos que es nuestro, nos lo pueden quitar».

«Todos tenemos nuestro punto de responsabilidad y podemos agregar nuestro granito de arena. Yo soy escritora pero también soy lectora, y el libro es algo muy accesible, que cuesta muy poco, pero además contiene el instrumento para comprender lo que pasó antes y prepararnos para un futuro que no podemos prever, porque una sociedad leída, con criterio y opinión, es una sociedad difícilmente manipulable, es una sociedad que no es vulnerable y por lo tanto puede plantarle cara al poder que quiera arrebatarnos el estado de derecho», concluyó Pilar Sánchez-Garnica en el encuentro que mantuvo con los periodistas instantes antes de iniciar la firma de libros, en la que había decenas de lectoras.