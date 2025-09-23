Piden seis años de cárcel para un padre por agresión sexual a su hija cuando tenía cinco años La menor, que ahora tiene quince, habló de los hechos a su psicóloga y el juicio ha comenzado en la Audiencia Provincial de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 23 de septiembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

Este martes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Badajoz un juicio por agresión sexual. La Fiscalía y la acusación particular piden seis años de prisión para un padre por, presuntamente, agredir sexualmente a su hija cuando tenía entre cinco y seis años.

La víctima, que ahora tiene 16 años, denunció los hechos, tocamientos que se produjeron de forma puntual, a un psicólogo que la estaba tratando. La menor recordó lo ocurrido tras escuchar una charla en el colegio sobre sexualidad.

El juicio ha comenzado esta mañana y se espera que se alargue hasta mañana miércoles con las conclusiones. Participarán más de una decena de testigos entre familiares, conocidos, peritos, entre ellos varios psicólogos y un forense.

El caso ha llegado a la Audiencia Provincial procedente del Juzgado de Olivenza. Se ha celebrado a puerta cerrada, aunque sí han sido públicas las cuestiones previas en las que se han admitido algunas pruebas documentales y se ha reorganizado el testimonio de algunos peritos.

Sin confrontación

No hay testigos directos de las agresiones, ya que tenían lugar en privado, pero algunos hablarán sobre las menciones que hizo la menor. Ella también comparecerá. Se considera, al tener 15 años, que posee la madurez suficiente para relatar los hechos.

Eso sí, no tendrá que ver a su padre en la sala. El fiscal, en las cuestiones previas, ha solicitado que no exista confrontación entre la joven y su presunto agresor. Ha solicitado que se coloque una pantalla entre ambos que también protegerá a la madre de la menor, exmujer del hombre procesado. Diego Yebra, fiscal en este juicio, ha pedido esta medida para «evitar una segunda victimización». El tribunal, presidido por el juez José Antonio Patrocinio, ha admitido la solicitud, por lo que no habrá confrontación.

Por los hechos el Ministerio Público solicita seis años de cárcel para el acusado, la pena máxima según la legislación vigente cuando ocurrieron los hechos. En la actualidad la pena podría ir de cinco a diez años.

La acusación particular, representada por la letrada Alicia Correa, también ha solicitado la pena máxima de seis años y las medidas de alejamiento, prohibición de comunicaciones, la libertad vigilada cuando salga de prisión y la prohibición de tratar con menores.

A este respecto Correa ha destacado que el procesado trabajaba en un centro de menores y que fue apartado de su empleo tras la denuncia. Si es condenado incluirá, además, la prohibición de tratar con menores de edad.