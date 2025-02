Pesini, el fotógrafo de HOY que inspiró a Robert Capa

El tiempo no ha borrado de la memoria de los pacenses el estado en el que se encontraba el parque de Castelar en la década de los 50 del siglo pasado. Un parque que aún conserva la arboleda y los bancos de hierro a los ... que acudían, casi a diario, las niñeras de las familias más acomodadas de Badajoz con una multitud de criaturas. Ellas fueron las protagonistas de una de las imágenes que Antonio Pesini congeló con su cámara. El fotógrafo pacense compaginó su vocación por la imagen con la profesión de delineante. Una tarea que no le impidió desarrollar su carrera profesional en el diario HOY, donde estuvo desde su creación, en 1933, hasta que se jubiló.

Pesini inmortalizó las batallas y los ambientes de una sociedad cambiante y que él vio representada en tres niñeras, que con uniforme, intentaban poner orden a decenas de muchachos.

Una imagen que llamaría la atención de Robert Capa, considerado uno de los fotoperiodistas de guerra más famosos de la historia y que intentó reproducir esta misma instantánea en uno de sus viajes a Badajoz.

Así lo cuentan Mónica Leo y Vanesa Cordero, las documentalistas de la Fundación CB que han investigado cada fotografía para crear esta exposición que estará en la sede de la fundación hasta el 29 de abril. «Hemos ampliado las seis fotografías que nos han parecido más interesantes. Cada una de ellas encabeza una temática de la exposición», explican.

Pesini no fue un fotógrafo al uso, sino un reportero gráfico que estuvo en los acontecimientos más destacados de la época. Prueba de ello es el dorso de la fotografía que tomó a unos soldados que pintaban una fachada, en la que aparece el sello de censura del Gobierno y que cuelga de una de las paredes de la segunda planta de la sede que la fundación tiene en Montesinos.

Con esta exposición la fundación pretende poner en valor el trabajo de Pesini, del que quedan muy pocas fotografías. «Badajoz no le ha dado el valor que tiene, quizás porque no había suficientes imágenes o porque no se ha trabajado en ello», apunta Leo.

Adentrarse en el objetivo de Pesini es contemplar las imágenes de la sociedad; de las últimas elecciones democráticas antes de la dictadura, que fueron en 1936; pero también es traer al presente el suceso de Castiblanco, al sargento Pio Sopena, recordar la posguerra y la Guerra Civil. Porque al igual que Robert Capa, pero sin pasar a la historia, Pesini estuvo en el frente. Fotografió el de Olivenza, Medellín o Don Benito. Los protagonistas de estas imágenes son milicianos, oficiales, prisioneros de la Falange o soldados en las trincheras. Llama la atención que pese a la importancia que tuvo la guerra entre sus trabajos, no exista ninguna imagen de la matanza de Badajoz. «Probablemente las hiciera, pero es difícil que quede alguna porque Pesini se vio obligado a quemar parte de su obra ante las amenazas del Gobierno, que secuestró su hija», explica Cordero.

La plaza Alta fue el lugar en el que el fotógrafo quemó buena parte de sus negativos. El régimen lo relacionó con el bando contrario por las anotaciones de sus fotografías. De ahí que el fondo documental que se conserva de él sea tan pequeño. «Es muy complicado encontrar fotografías de Pesini descritas o digitalizadas, ya que hasta ahora estaban en manos de su hija».

Acercar las fotos al público

Con el fondo documental de Pesini actualizado y digitalizado, la tarea que tiene ahora por delante la Fundación CB es poner en valor estas imágenes, que ya han digitalizado a raíz de la creación del libro que le ha dedicado el historiador, Antonio Molina Cascos.

«A la gente le está gustando bastante. Muchos de los que pasan por la sala y ven las fotografías reconocen la época o los lugares, aunque algunos están bastante cambiados y hemos tenido que investigar sobre ellos», cuentan. En apenas un mes Vanesa y Mónica han documentado la mayoría de las imágenes entre las que llama la atención el cambio del Teatro López de Ayala, donde se celebraron varios mítines en las elecciones del 36.

«Mostramos parte de la historia que es importante dar a conocer. Pocas personas saben que hay tantas fotografías de la Guerra Civil en Extremadura», matizan.

La mayoría de sus composiciones son impactantes, como la detención del pocero, un personaje conocido de Badajoz apresado por el régimen.

La emigración también estuvo en el punto de mira de su objetivo. En 1964 centenas de pacenses se agolpaban con maletas en la estación de Badajoz. Volvían a pasar la Navidad en sus casas. Una imagen que hoy se puede ver gracias a la Lubitel o la Richard, dos de las cámaras de Pesini que presiden la muestra.

Junto a ellas están sus gafas, las cajas de papel fotográfico para el revelado, una pipa o un ejemplar del HOY de 1939. Objetos y fotografías que no esperan inspirar a Robert Capa, pero sí a las nuevas generaciones.