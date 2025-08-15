Estas son las películas que se proyectarán desde este sábado en el cine de verano del parque de la Legión Los vecinos del Casco Antiguo impulsan la quinta edición de esta iniciativa junto con la Fundación CB

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 15 de agosto 2025, 23:28

Con una versión, que no hay pocas, del clásico de Alejandro Dumas comenzará este sábado un nuevo ciclo de cine de verano en el parque de la Legión. 'Los tres mosqueteros: milady' abrirá un ciclo con cuatro películos que se proyectarán en este espacio del Casco Antiguo de la ciudad.

El ciclo está organizado por la plataforma SOS Casco Antiguo en colaboración con la asociación de vecinos del barrio. Cuentan con la financiación de la fundación CB y el objetivo es revitalizar uno de los espacios más bonitos de la ciudad, pero que actualmente tiene poco uso.

Se trata de la quinta edición de este ciclo de cine al aire libre que nació de manos de SOS Casco Antiguo para reivindicar la rehabilitación del parque de la Legión, que aún está pendiente. Hay un proyecto municipal para recuperar este espacio y las laderas de la Alcazaba, pero aún no hay una fecha para el comienzo de las obras.

Las películas

Las películas serán tres sábado y un viernes de este mes de agosto, todas a las 22.00 horas y en la mayor parte de los casos se trata de propuestas familiares. Buscan que las familias del centro se unan en este espacio y también atraer visitantes.

Las sillas se colocan en la explanada del parque de la Legión, pero los asistentes pueden llevar sus propios asientos si los desean.

El ciclo arranca este sábado 16 de agosto con la versión de los mosqueteros dirigida por Martin Bourboulon y que se centra en la historia de Milady de Winter. «Desde el museo del Louvre al Palacio de Buckingham, pasando por las alcantarillas de París al asedio de La Rochelle… En un reino dividido por guerras religiosas y bajo la amenaza constante de la invasión británica, un grupo de hombres y mujeres empuñarán sus espadas y unirán su destino al de Francia», dice la reseña de esta película.

La siguiente cita será el sábado 23 de agosto con la película de dibujos 'Robot Dreams'. El viernes 29 de agosto continúa con la película española '¡Salta!' que cuenta la historia de dos hermanos, uno de ellos con mucha imaginación.

El ciclo se cierra el 30 de agosto, sábado, con Gru 4.