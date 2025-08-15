HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abel Bautista: «La situación de incendios que asolan la región es de extrema gravedad»
Cine de verano en el parque de la Legión. HOY

Estas son las películas que se proyectarán desde este sábado en el cine de verano del parque de la Legión

Los vecinos del Casco Antiguo impulsan la quinta edición de esta iniciativa junto con la Fundación CB

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:28

Con una versión, que no hay pocas, del clásico de Alejandro Dumas comenzará este sábado un nuevo ciclo de cine de verano en el parque de la Legión. 'Los tres mosqueteros: milady' abrirá un ciclo con cuatro películos que se proyectarán en este espacio del Casco Antiguo de la ciudad.

El ciclo está organizado por la plataforma SOS Casco Antiguo en colaboración con la asociación de vecinos del barrio. Cuentan con la financiación de la fundación CB y el objetivo es revitalizar uno de los espacios más bonitos de la ciudad, pero que actualmente tiene poco uso.

Se trata de la quinta edición de este ciclo de cine al aire libre que nació de manos de SOS Casco Antiguo para reivindicar la rehabilitación del parque de la Legión, que aún está pendiente. Hay un proyecto municipal para recuperar este espacio y las laderas de la Alcazaba, pero aún no hay una fecha para el comienzo de las obras.

Las películas

Las películas serán tres sábado y un viernes de este mes de agosto, todas a las 22.00 horas y en la mayor parte de los casos se trata de propuestas familiares. Buscan que las familias del centro se unan en este espacio y también atraer visitantes.

Las sillas se colocan en la explanada del parque de la Legión, pero los asistentes pueden llevar sus propios asientos si los desean.

El ciclo arranca este sábado 16 de agosto con la versión de los mosqueteros dirigida por Martin Bourboulon y que se centra en la historia de Milady de Winter. «Desde el museo del Louvre al Palacio de Buckingham, pasando por las alcantarillas de París al asedio de La Rochelle… En un reino dividido por guerras religiosas y bajo la amenaza constante de la invasión británica, un grupo de hombres y mujeres empuñarán sus espadas y unirán su destino al de Francia», dice la reseña de esta película.

La siguiente cita será el sábado 23 de agosto con la película de dibujos 'Robot Dreams'. El viernes 29 de agosto continúa con la película española '¡Salta!' que cuenta la historia de dos hermanos, uno de ellos con mucha imaginación.

El ciclo se cierra el 30 de agosto, sábado, con Gru 4.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UME se moviliza a la Campiña Sur por un incendio «descontrolado» que obliga a confinar Villagarcía de la Torre
  2. 2 Extremadura combate seis fuegos, que ya han quemado más de 8.000 hectáreas
  3. 3 El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte
  4. 4 Detenido un hombre de 32 años por el atropello mortal del ciclista de Casar de Cáceres
  5. 5 Muere José María Saponi, alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007
  6. 6 La Guardia Civil puede multar con 1.500 euros a los vecinos que no quieren evacuar sus casas
  7. 7 El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina
  8. 8 Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas
  9. 9 Bautista pide que no se genere alarmismo tras los bulos del incendio de Jarilla
  10. 10 Estas son las carreteras afectadas este viernes por los fuegos en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Estas son las películas que se proyectarán desde este sábado en el cine de verano del parque de la Legión

Estas son las películas que se proyectarán desde este sábado en el cine de verano del parque de la Legión