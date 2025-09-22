Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:17 | Actualizado 18:28h. Comenta Compartir

Ocho personas fueron detenidas este domingo de madrugada en la Urbanización Guadiana de Badajoz por los delitos de riña tumultuaria, atentado a la autoridad y lesiones leves que sufrieron varios policías además de algunos de los implicados.

El suceso tuvo lugar alrededor de las seis de la mañana en la zona de bares de esta urbanización. La policía recibió un aviso de que había un enfrentamiento con muchas personas implicadas. A la zona de desplazaron patrullas de la Policía Nacional y la Local.

Al intentar frenar la riña tumultuaria, varios agentes sufrieron golpes, aunque sus lesiones no revisten gravedad. Finalmente ocho personas fueron detenidas y se espera que pasen a disposición judicial este martes.

Se les imputan delitos por la riña, también por atentado a la autoridad y por lesiones leves. Además de los agentes, según ha podido saber HOY, hubo varios implicados con contusiones.

Muchos de los vecinos de la zona se despertaron por la riña y la gran presencia policial, ya que se movilizaron muchos coches.

La Urbanización Guadiana es un área de la avenida de Elvas en el que hay dos bloques con locales comerciales, la mayoría restaurantes que tienen su actividad de día y unos cuantos bares de copas. Habitualmente se trata de una zona muy tranquila, donde no suelen darse sucesos de este tipo.

Otra reyerta

El último caso similar en la ciudad ocurrió en el mes de junio con una pelea que comenzó en el centro comercial El Faro y luego continuó el barrio de Los Colorines, en el cruce de las calles Lamprea y Viriato.

En este caso la Policía Nacional detuvo a nueve personas pertenecientes a los dos bandos.

El balance de la riña de Los Colorines, sin embargo, fue mucho más negativo porque una mujer sufrió una herida de arma blanca y un varón recibió un disparo en la pierna. La mujer herida por arma blanca solo sufrió daños leves y recibió el alta poco después de ser trasladada al hospital. El hombre fue intervenido del balazo, aunque su vida no estuvo en peligro. Este caso aún está pendiente de juicio.