Sin partida para desdoblar la N-432, pero el Gobierno dice que la licitación es inminente

El Estado deja sin presupuesto en 2023 el desdoblamiento de la entrada a Badajoz por la carretera de Sevilla. El proyecto de los Presupuestos Generales ... para el próximo año no incluye ninguna inversión para acometer esta obra. Sin embargo, la Delegación de Gobierno confirmó a HOY que el motivo es que en los próximos días el Gobierno sacará a licitación la ejecución del tramo de los primeros diez kilómetros de la N-432, a la salida de Badajoz.

En abril, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana aprobó la reordenación de la carretera N-432, entre los kilómetros 1,5 y 10,5. En verano se publicó en el Boletín Oficial del Estado el listado de propietarios afectados por las obras, para concretar las expropiaciones que alcanzan a 44 fincas. Con toda la tramitación lista, el último paso para que empiecen las obras es sacarlas a concurso. La inversión prevista es de 25,2 millones de euros y su finalización se establece en 2026.

En esa misma carretera, la N-432, hay otras dos actuaciones reflejadas en el proyecto de cuentas del Estado para el próximo año. La futura autovía hacia Granada aparece con un millón de euros para la duplicación del tramo hasta la localidad cordobesa de Espiel. La tercera es la construcción de la variante de Zafra, para la que se han consignado 4.132.000 euros en 2023, una cantidad inferior a la reflejada en la distribución de los fondos hasta 2024 de los presupuestos en vigor, que era de 16,9 millones para el próximo año.

Indignación por la A-58

Para la autovía A-58 entre Cáceres y Badajoz, el Gobierno reserva 5,4 millones. Con este dinero se prevé hacer el tramo entre la A-66 y el río Ayuela. Esta partida es la que más indignación ha generado en el Ayuntamiento de Badajoz. Su alcalde, Ignacio Gragera, dijo ayer que «si solo el primer tramo tiene un presupuesto de 94 millones de euros y para una anualidad presupuestan 5 y de los otros no sabemos ni por dónde van a ir, una vez más es reírse de todos los extremeños».

El capítulo de inversiones en infraestructuras se completa con la urbanización del tramo final de la avenida Ricardo Carapeto de San Roque, que se financiará con una partida de 1,5 millones. que se reserva para la integración de las carreteras del Estado en entornos urbanos en 2023. El Gobierno ya aprobó el proyecto de trazado y cuenta con el compromiso del Ayuntamiento, ratificado por el pleno, de que asumirá la titularidad de la vía una vez que se duplique. Solo falta que el Gobierno saque a concurso las obras. Para lo que no hay presupuesto, al menos con nombre y apellidos, es para la ejecución de la segunda rotonda de acceso al Cerro Gordo.

Fuera del capítulo de carreteras, el proyecto de presupuestos del Estado deja pocas inversiones para Badajoz. Figura una partida de 300.000 euros para la Alcazaba, que es la aportación estatal al convenio tripartito con el Ayuntamiento y la Junta para la rehabilitación y las campañas de excavaciones en el monumento.

Los juzgados de Ronda Norte están sin acabar y para 2023 hay una partida de 1.430.000 euros, que se dedicará para nuevos espacios judiciales en toda la provincia, de donde se sacarán los fondos para su finalización.

Por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se recoge una inversión destinada a la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 2,7 millones de euros para la lucha contra las especies invasoras en el río Guadiana. Esta partida es insuficiente para abordar el problema del nenúfar mexicano en el tramo urbano, cuya solución junto con el estudio del impacto ambiental no se espera antes de año y medio.

«El gobierno de España en estos últimos cuatro años no ha hecho una sola inversión en Badajoz», denuncia el alcalde

El alcalde de Badajoz, dijo sentirse triste y frustrado por un proyecto de presupuestos que calificó como «absolutamente insatisfactorio para Badajoz».

«Sánchez no sabe dónde está Badajoz o no entiende la importancia que tiene esta ciudad y por tanto no lo refleja en sus presupuestos. El gobierno de España en estos últimos cuatro años no ha hecho una sola inversión en Badajoz, más allá de los pequeños avances con el Palacio de Justicia y de algún 1,5 Cultural, que además viene cofinanciado con el Ayuntamiento», valoró.