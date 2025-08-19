El parque de San Fernando de Badajoz amanece de nuevo con pintadas El Ayuntamiento de Badajoz pide ayuda a los vecinos del barrio para identificar al autor de los hechos

J. M. Solo de Zaldívar Martes, 19 de agosto 2025, 12:01

Un día ha durado el parque de San Fernando sin pintadas. En la mañana del lunes 18 de agosto, el Ayuntamiento de Badajoz anunciaba que las pintadas habían sido eliminadas del recinto de ocio. Un trabajo realizado por los empleados de limpieza que dieron una mejor imagen del lugar, pero que tan sólo ha durado 24 horas.

En la mañana del martes 19 de agosto, el parque ubicado entre la calle Somoza Rivera y la calle Mérida ha vuelto a despertar con pintadas. «Te amo aquí fuera y preso« son las palabras que pueden leerse en una de las paredes de las pistas de baloncesto, acompañadas del signo de infinito. Al lado también hay otra pintada pero conforma de garabato.

Desde el Ayuntamiento piden la colaboración de los vecinos del barrio para identificar al autor de este hecho. El propio Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, se ha pronunciado en redes sociales sobre lo ocurrido para expresas su malestar con este nuevo acto incívico:

Un día ha durado.



Uno.



Pido la colaboración de la buena gente de San Fernando para poder identificar al simpático que ha hecho esto. pic.twitter.com/1mAIsLTjz7 — Ignacio Gragera 🇪🇦 (@BarreraGragera) August 19, 2025

Un acto que no es la primera vez que ocurre en este parque que desde hace tiempo contaba con pintadas pero que en las últimas horas presentaba una nueva cara. Este suceso ha sido denunciado a la Policia Local que ya trabaja para encontrar al autor de las pintadas.

Vandalismo

No han sido las únicas pintadas en los últimos días. Con un carácter muy distinto, una de las escaleras del paseo fluvial apareció la pasada semana dibujada con la bandera de Palestina, que fue borrada posteriormente por los servicios municipales.

Desde el Ayuntamiento trabajan a diario para quitar todo tipo de pintadas que van apareciendo en las diferentes ubicaciones de la ciudad. Hacer este tipo de actos en vía pública conlleva una multa de 750 a 1.500 euros, mientras que si se produce en un monumento el castigo es más severo, ascendiendo la cuantía a pagar e incluso conllevaría meses de cárcel.

Ampliar Pintada de la bandera de Palestina en una de las escaleras del paseo fluvial @lordigor en Instagram

Durante los meses de verano han aparecido pintadas en muchos puntos de la ciudad: Alcazaba, Plaza de Santa María de la Cabeza, Paseo fluvial...

Un mensaje de amor que sale caro

Con respecto a pintadas, es uno de los casos más sonados en la ciudad de Badajoz. Un joven menor de edad pintaba una declaración de amor en los pilares del puente de San Roque en el año 2019, donde se podía leer 'te amo Ysa' junto a un corazón. El autor decidió hacerlo a las 20.00 horas de la tarde, siendo avistado por muchos peatones, que ayudaron a identificarlo ante la Policía Local. Se enfrentó a una multa de 750 a 1.500 euros por causar daños al mobiliario urbano.