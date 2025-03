Los colores del arcoiris cubrían este sábado la calle San Juan. Farolillos, camisetas o pañuelos reivindicaban algo más que las ganas de fiesta que desde ... el medio día se hacían notar por las calles del Casco Antiguo. Donde el protagonismo fue para los abanicos, que también con la bandera arcoiris buscaba refrescar a las decenas de personas que salieron a celebrar la diversidad.

«Los delitos de odio contra laLGTBIfobia siguen siendo una realidad, los datos que tenemos en la asociación demuestran que aún es necesario crear espacios de reivindicación», destacaba el técnico de la Fundación Triángulo, Sergio Arias.

Para él lo importante de la fiesta no son solo los conciertos, sino todas las actividades reivindicativas que se han llevado a cabo a lo largo de la última semana. «Hemos estado desde el día 23 en Badajoz y las poblaciones de alrededor haciendo talleres, exposiciones,rutas culturales... Con Los Palomos se demuestra que Extremadura es también un lugar amable para la diversidad», sentenció.

Una diversidad que celebran los pacenses y todas las personas que han llegado a Badajoz desde otros puntos de la geografía como José Sánchez David Domínguez vienen todos los años desde Cáceres. «Es una fiesta necesaria e importante solo queremos que nos tratemos como personas normales que es lo que somos, si esto fuese así no sería necesario reivindicar nada», decía Sánchez que llevaba la cabeza decorada con un sombrero lleno de palomas.

Antes de que la música comenzara a sonar en La Alcazaba Julia San José, Lura García y María Moreno acudieron al podcast que Nerea de las Heras realizó para el público en la sede de la Fundación CB. «Es un día para estar fuera de casa, hemos comido en la Casona Alta y no podemos ir a la Alcazaba sin pasar por San Juan», decía Julia San José, que decía que Los Palomos es una cita obligada para ellas.

35 grados y Champions

Los 35 grados que superaba el mercurio a las seis de la tarde no fueron un impedimento para Eloy Durán que tampoco quiso perderse su fiesta favorita. «Es una fiesta muy sana con un ambiente buenísimo, pero este año el calor está haciendo que haya menos personas en la calle que otras veces», decía Durán.

Precisamente las altas temperaturas hicieron no fuese hasta las ocho de la tarde cuando los escenarios de Puerta Palmas y la Alcazaba comenzaron a llenarse de público, pese a que los conciertos comenzaron a las 17.00 horas. «He venido con mi familia porque me gusta María Pelaé y hay que estar aquí para reivindicar la libertad», contaba David Parra, que siempre ha venido con sus amigos y este año le acompañaba su familia.

Mientras Pablo Romo cantaba el Caex tenía realizaba pruebas del VIH en el recinto amurallado. En ediciones pasadas llegaron a hacer más de una centena de test.

Una fiesta en la que no faltó el amor en todas sus formas. Las camisetas del Real Madrid también tuvieron su protagonismo y aficionados como Felipe García no dejaron atrás su camiseta. «No quería perderme la fiesta, pero tampoco quería olvidarme de mi equipo y no soy el único. Es un buen día para celebrar», decía.

Quiénes tampoco se perdieron la fiesta fue la consejera de Salud, Sara García Espada, que llegó a La Alcazaba acompañada por sus compañeros o la actriz Carolina Yuste, a la que se la vio disfrutar de la música y la diversidad en el escenario de Puerta de Palmas junto a su novia y su madre.

El plato fuerte de Los Palomos lo traerá la cantante María Pelaé, que se subirá al escenario de La Alcazaba para reinvindicar con su música el afianzamiento de los derechos que este colectivo lleva años trabajando en conseguir.