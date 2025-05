Pádel, el deporte favorito de los mayores de Badajoz

A Manuel Beltrán sus nietos le regalaron hace un par de años una pala de pádel, un obsequio poco usual para un abuelo, pero ... que a Beltrán le hizo mucha ilusión. Tanta que juega a este deporte varios días a la semana y hoy se ha subido al tercer cajón del podio que había instalado en el pabellón Nuria Cabanillas. Allí se han celebrado a lo largo del año las clases de pádel de las Escuelas Deportivas de Mayores que organiza el Instituto Municipal de Juventud.

Este deporte es uno de los más complicados para la tercera edad, por la movilidad que requiere. «Antes de comenzar las clases tienen que asistir a una clase de gimnasia para que valoremos su capacidad física», explica la monitora del Área de Atención a los Mayores del Ayuntamiento de Badajoz, María Muñoz.

«Comencé a jugar a pádel hace dos años, en mi juventud jugué al tenis, pero no tiene nada que ver. El pádel me gusta más porque es más activo y se juega en equipo. El amor propio me hace ser competitivo pero también juego para echar el rato, es un deporte que engancha mucho», destaca.

Gusta tanto este deporte a los mayores que Lola Lázaro cuando comenzó a practicarlo lo hizo para relacionarse, pero cuenta que no sabía que la pala de pádel tenía agujeros. «Ya sé manejarla mejor, pero sigo sin saber contar los puntos y sé que nunca ganaré. Aún así disfruto mucho y me lo tomo con humor, vengo aquí a jugar, a divertirme y a estar con los compañeros», asegura.

Ellos son dos de los casi 700 mayores que practican algún deporte. El Instituto Municipal de Juventud ofrece la posibilidad de practicar once deportes que son pádel, tenis de mesa, walking fútbol, relajación, taichi, pilates, zumba, ruta de senderismo, petanca, ajedrez, ciclo indoor, gimnasia acuática, o tiro con arco, que ha sido la novedad este año.

«Las escuelas deportivas de mayores se crearon hace once años con el objetivo de darle al mayor unas modalidades deportivas porque la tercera edad está cambiando y no le vale solo hacer gimnasia. Son deportes muy fáciles de adaptar a excepción del pádel que es más complicado», explica la monitora que destaca que este tipo de actividades genera mucha competitividad entre ellos.

Clausura

Para finalizar la temporada de deportes, los participantes de cada modalidad han desfilado este jueves en el pabellón Nuria Cabanillas donde los monitores les han hecho entrega de unos diplomas y medallas para los tres primeros de cada modalidad.

Uno de los deportes que también genera más disputas es la petanca, donde el primer clasificado ha sido Francisco Serrano. «He ganado más veces, juego desde hace ocho años y hago petanca tres días a la semana porque me gusta competir y quedar bien así que practico mucho», cuenta convencido de la importancia que tiene para él mantenerse activo a sus 75 años.

«Gracias a esto hago mucha gimnasia, en la petanca hay que agacharse mucho y moverse. Entonces me ayuda a estar activo, y además te relacionas con otras personas que es lo mejor», apunta.

Para relacionarse comenzó a ir a las escuelas deportivas hace 8 años Mercedes Bermejo. Después de toda la vida detrás del mostrador del obrador en el que trabajaba no quería jubilarse y quedarse todo el día en casa. «Esto me ha venido muy bien para el cuerpo, porque antes perdía mucho el equilibrio y eso ya no me pasa, pero sobre todo para la mente porque sales y te distraes mucho» dice Mercedes.

Ella va todos los viernes a las rutas senderistas donde hacen alrededor de una decena de kilómetros. «Las rutas son por el campo y te aporta mucho porque estás en contacto con la naturaleza que es muy importante, y conoces haces nuevas amistades porque conoces a otras personas».

La novedad este año ha estado en el tiro con arco, que por primera vez se ha ofertado en la escuela de mayores y ha contado con la participación de 16 personas, que en los meses que han durado las clases han aprendido a armar el brazo para lanzar la flecha y ya han hecho su primera competición. «Estamos muy contentos porque ha habido una participación muy similar de hombres y mujeres y estamos muy satisfechos de que nos hayan dado la oportunidad de estar en las escuelas deportivas de mayores porque era algo que demandaban desde hace algunos años», cuenta el monitor del Club Badajoz Tiro con Arco, Juan Carlos Moreno.

Con esta cita ha finalizado la edición número once de estas actividades, pero los mayores seguirán practicando deporte en los meses de verano porque en junio comienzan las escuelas deportivas de verano, que se celebran en el periodo estival para mantener a los mayores activos también en vacaciones. «Hoy terminamos pero no nos despedimos porque ahora empezamos con natación, gimnasia en la piscina y seguiremos con las rutas, aunque en verano hay que hacerlas más temprano», contaba contenta porque asegura que gracias al deporte está muy ágil.

Otros como Manuel Beltrán y Lola Lázaro no soltarán la pala, aseguran que no dejarán de jugar a pádel para no perder el hábito y que en verano lo harán con su familia y amigos.