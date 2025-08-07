Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 7 de agosto 2025, 13:35 | Actualizado 14:00h. Comenta Compartir

Susto en el centro de salud Ciudad Jardín. Este jueves a media mañana un paciente ha cogido un extintor y ha roto varios objetos mientras expresaba su enfado por no recibir unas recetas que exigía en este ambulatorio de Badajoz.

El incidente ha tenido lugar poco antes de las doce de la mañana cuando este hombre estaba en las instalaciones. Según ha podido saber HOY se trata de un paciente de salud mental que exigía que emitiesen unas recetas que no le correspondían.

Además de arrancar el extintor de la pared, el paciente ha roto un cuadro, unas macetas y una pantalla protectora de las que separan a los trabajadores de los visitantes, las que se instalaron durante la pandemia del covid.

El suceso, sin embargo, no ha dejado heridos ni se han producido agresiones físicas. Sí que se han asustado bastante los otros pacientes y los trabajadores.

Se recupera la normalidad

Desde la Consejería de Salud de la Junta de Extremadura confirman que se ha producido un incidente, pero añaden que ya se ha recuperado la normalidad en el centro. «Un usuario ha acudido para solicitar unas recetas sobre medicación de psicófarmacos, al negarse la profesional de Psiquiatría a realizar dichas recetas, puesto que no le correspondía, el usuario ha alterado el orden en el centro sin causar daños personales, tampoco grandes daños materiales. La normalidad ha transcurrido en el centro sin incidentes.», añaden desde la administración regional.

La Policía Nacional ha recibido una llamada y se ha desplazado al centro de salud sobre las 12.00 horas. Al llegar, sin embargo, les han informado que el causante de los incidentes ya se había marchado de las instalaciones.

La policía ha recogido pruebas y los datos necesarios para llevar a cabo la investigación que continúa su cauce para determinar la responsabilidad ante estos hechos.