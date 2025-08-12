HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un incendio en Castilla-La Mancha obliga a confinar una localidad cacereña y a cortar tres carreteras
El centro de salud de Ciudad Jardín. HOY

Sucesos

El paciente que causó un altercado en un centro de salud de Badajoz se enfrenta a una multa de 30.000 euros

La Policía Nacional identificó al responsable de los destrozos en Ciudad Jardín que está propuesto para sanción

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Martes, 12 de agosto 2025, 11:50

El paciente que causó destrozos en el centro de salud de Ciudad Jardín después de que se negasen a expedirle una receta se enfrenta a una multa de hasta 30.000 euros. La Policía Nacional, que lo identificó poco después del altercado el jueves pasado en Badajoz, ha propuesto para sanción a este vecino.

El suceso tuvo lugar el jueves pasado. Como adelantó HOY, a las doce de la mañana un paciente de salud mental solicitó unas recetas de psicófarmacos, pero la profesional de Psiquiatría se negó porque no le correspondían. El hombre cogió entonces un extintor y comenzó a golpear distintos objetos en este centro de salud pacense.

Además de arrancar el extintor de la pared, el paciente rompió un cuadro, unas macetas y una pantalla protectora de las que separan a los trabajadores de los visitantes, las que se instalaron durante la pandemia del covid. El suceso, sin embargo, no dejó heridos, aunque causó mucha alarma y miedo a los otros pacientes y los trabajadores.

La actuación policial

Desde la Policía Nacional indican que acudieron al centro de salud tras recibir una llamada de alarma pero que, al llegar, el autor de los destrozos ya se había marchado. «A la llegada de las dotaciones al centro sanitario, informaron que el paciente había causado daños y alterado el normal funcionamiento del centro, marchándose del lugar, aportando descripción física del mismo y dirección de huida en vehículo. A los pocos minutos un indicativo policial localizó a una persona, en un vehículo, que coincidía plenamente con la descripción física aportada, procediendo a su plena identificación».

En este caso, al tratarse de un centro sanitario, participó en la operación el denominado «Interlocutor Sanitario», un miembro de la Policía Nacional que atiende las emergencias en este tipo de espacio. Este especialista se entrevistó con el coordinador del ambulatorio y la doctora afectada para informarse y asistirles sobre el proceso a seguir tras este incidente.

Por parte de Policía Nacional «se ha tramitado un expediente sancionador como presunto responsable de una infracción grave del articulo 36.03 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, con una sanción que estaría entre los 601 y 30.000€, remitido a la Delegación del Gobierno en Extremadura para su resolución».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume de la gastronomía local de Extremadura
  2. 2 La víctima de violación de Mérida es una peregrina que estaba completando el Camino de Santiago
  3. 3 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  4. 4 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  5. 5 Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
  6. 6 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  7. 7 Ola de calor: cinco localidades extremeñas superan los 43 grados este lunes
  8. 8 Un incendio en Castilla-La Mancha obliga a confinar una localidad cacereña y a cortar tres carreteras
  9. 9 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  10. 10 Muere un joven de 22 años en Jaén por golpe de calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El paciente que causó un altercado en un centro de salud de Badajoz se enfrenta a una multa de 30.000 euros

El paciente que causó un altercado en un centro de salud de Badajoz se enfrenta a una multa de 30.000 euros