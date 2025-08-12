El paciente que causó un altercado en un centro de salud de Badajoz se enfrenta a una multa de 30.000 euros

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 12 de agosto 2025, 11:50 Comenta Compartir

El paciente que causó destrozos en el centro de salud de Ciudad Jardín después de que se negasen a expedirle una receta se enfrenta a una multa de hasta 30.000 euros. La Policía Nacional, que lo identificó poco después del altercado el jueves pasado en Badajoz, ha propuesto para sanción a este vecino.

El suceso tuvo lugar el jueves pasado. Como adelantó HOY, a las doce de la mañana un paciente de salud mental solicitó unas recetas de psicófarmacos, pero la profesional de Psiquiatría se negó porque no le correspondían. El hombre cogió entonces un extintor y comenzó a golpear distintos objetos en este centro de salud pacense.

Además de arrancar el extintor de la pared, el paciente rompió un cuadro, unas macetas y una pantalla protectora de las que separan a los trabajadores de los visitantes, las que se instalaron durante la pandemia del covid. El suceso, sin embargo, no dejó heridos, aunque causó mucha alarma y miedo a los otros pacientes y los trabajadores.

La actuación policial

Desde la Policía Nacional indican que acudieron al centro de salud tras recibir una llamada de alarma pero que, al llegar, el autor de los destrozos ya se había marchado. «A la llegada de las dotaciones al centro sanitario, informaron que el paciente había causado daños y alterado el normal funcionamiento del centro, marchándose del lugar, aportando descripción física del mismo y dirección de huida en vehículo. A los pocos minutos un indicativo policial localizó a una persona, en un vehículo, que coincidía plenamente con la descripción física aportada, procediendo a su plena identificación».

En este caso, al tratarse de un centro sanitario, participó en la operación el denominado «Interlocutor Sanitario», un miembro de la Policía Nacional que atiende las emergencias en este tipo de espacio. Este especialista se entrevistó con el coordinador del ambulatorio y la doctora afectada para informarse y asistirles sobre el proceso a seguir tras este incidente.

Por parte de Policía Nacional «se ha tramitado un expediente sancionador como presunto responsable de una infracción grave del articulo 36.03 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, con una sanción que estaría entre los 601 y 30.000€, remitido a la Delegación del Gobierno en Extremadura para su resolución».