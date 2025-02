Los pacenses ya pueden pagar los impuestos municipales a través de Bizum

El Ayuntamiento de Badajoz ha puesto en marcha un servicio para poder abonar los impuestos municipales a través de Bizum, la pasarela de pagos que ... permite abonar a través del número de teléfono.

El consistorio estrenó el miércoles este método, que se une a otros como la tarjeta bancaria. Para el Bizum es necesario introducir el número de teléfono y validar la operación en la banca online del usuario para completar el abono.

La Hacienda municipal, que tiene como concejal a Javier Gijón, pone en marcha este sistema en mitad de la campaña del impuesto de bienes inmuebles (IBI); que es la mayor vía de financiación vía impuestos del Ayuntamiento. Este se puede abonar hasta el 2 de diciembre sin recargo.

Hasta el mismo día también se abona las tasas de vados, veladores y mercadillos, así como también el impuesto de actividades económicas.

La contribución se puede pagar desde junio, pero no fue hasta inicios de octubre cuando el recibo llegó a los bancos.

El Ayuntamiento tiene un portal donde se pueden consultar los impuestos municipales y realizar gestiones, como domiciliarlos en la cuenta bancaria. Este es https://tributos.aytobadajoz.es.

Los pacenses se pueden beneficiar este año de algunas bonificaciones aprobadas tras las elecciones. Una de ellas va dirigida a las familias numerosas. Hasta 1.628 familias podrán acogerse a una reducción que puede suponer hasta el 65% de la cuota íntegra con un máximo de 235 euros al año (el límite estaba marcado en 190 euros, el 50%) y del 90% para las que tienen reconocido el título de especial. En este caso, la reducción puede llegar hasta 370 euros al año (65 euros más que ahora).

Las consultas se pueden formular también a través del correo electrónico recaudacion@aytobadajoz.es o en el número de teléfono 924229922.

Tasa de basuras

Los pacenses pagarán el próximo año la nueva tasa de basuras, que mañana aprobará el pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria. Pagarán una media de 90 euros al año en función de los metros cuadrados de la vivienda. En 2025, el recibo se pagará de forma trimestral y se abonará a partir del segundo. En principio se anunció que iría acompañado de una reducción del IBI, pero para 2025 no será así.

Hasta ahora, los pacenses no pagaban tasa de basuras, un concepto que quedó integrado en el IBI en los años 80. Pero en una reciente rueda de prensa, Rubén Galea, edil de Medio Ambiente, consideró que ese concepto no puede asemejarse al nuevo canon, dado que entonces no existía la noción de reciclaje como la actual ni tampoco el tratamiento de las basuras que se exige ahora.

De esta manera, el edil manifestó sus dudas sobre que finalmente el alcalde, Ignacio Gragera, pueda cumplir con el compromiso de reducir el IBI en la misma proporción que supondrá la tasa de basura para las familias. Hace ya tiempo que el edil de Hacienda, Javier Gijón advirtió que «es imposible casar dos impuestos con distinta base de reparto».